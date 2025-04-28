Softline заплатил в бюджет «добровольный взнос» в 1,4 миллиарда за право покупки производителя волоконных лазеров у американцев

Группа Softline в рамках покупки производителя волоконных лазеров «ИРЭ-Полюс» выплатила в российский бюджет добровольный взнос в размере 1,4 млрд руб. Сумма самой сделки – 4,58 млрд руб. – отражает 50% дисконт к рыночной стоимости, в результате чего Softline зафиксировала доход в размере 2,19 млрд руб.

Как Softline покупал «ИРЭ-Полюс»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла подробности сделки по приобретению подмосковного завода «ИРЭ-Полюс». Сделка была осуществлена в августе 2024 г., за 60% долю в заводе (юридическое лицо – НТО «ИРЭ-Полюс») Softline заплатила 4,58 млрд руб. Продавцом выступила американская IPG Photonics.

Теперь же стало известно, что Softline также заплатила добровольный взнос в российский бюджет в размере 1,4 млрд руб. Сама сумма сделки рассчитывалась исходя из 50% дисконта к справедливой рыночной стоимости приобретенной доли в «ИРЭ-Полюс». В результате доход от сделки составил 2,19 млрд руб.

Такой подход связан с требованиями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В 2022 г. комиссия установила, что при покупке активов инвесторов из числа «недружественных стран» должен применяться 50% к справедливой (рыночной стоимости). Также в бюджет в добровольном порядке должна направляться сумма, эквивалентная 10% от справедливой стоимости приобретенных долей. В 2023 г. размер добровольных отчислений был увеличен до 15%.

Оценка активов «ИРЭ-Полюс»

В рамках сделки из материальных активов «ИРЭ-Полюс» справедливая стоимость здания предприятия была оценена в 1,42 млрд руб. Срок его полезного использования составляет до 35 лет. Справедливая стоимость машин и оборудования составляет 736 млн руб., срок его полезного использования – 22 года.

Фото: ГК Softline Softline заплатил в бюджет 1,4 миллиарда в рамках покупки производителя волоконных лазеров

Касательно нематериальных активов – разработки волоконных лазеров, технологии производства, промышленное, медицинское и телекоммуникационное оборудование оценено в 529 млн руб. Срок полезного использования составляет до 10 лет. Сумма дебиторской задолженности составляет 988 млн руб. При этом стороны не ожидают, что будет возвращена задолженность на сумму 485 млн руб.

Как «ИРЭ-Полюс» стал базой для крупной американской компании

«ИРЭ-Полюс» является крупнейшим производителем волоконных лазеров в России и СНГ. В компании работает 1,1 тыс. человек, 25% из которых являются инженерами-разработчиками и специалистами по поддержке ИТ-инфраструктуры. Компания была создана в 1991 г. советским физиком Валентином Гапонцевым. В 2000 г. была образована международная компания IPG Photonics со штаб-квартирой в американском Оксфорде (штат Массачусетс).

IPG Photonics является основателем индустрии волоконных лазеров. Первыми клиентами компании стали производители телекоммуникационного оборудования (Siemens, Lucent, Alcatel, Fujitsu). Впоследствии крупными клиентами стали крупные автоконцерны Volkswagen и General Motors. В 2006 г. IPG Photonics провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq.

В 2010 г. «Роснано» инвестировала в «ИРЭ-Полюс» $45 млн. В 2012 г. данный пакет был продан «Роснано» за $55 млн. Гапонцев скончался в США в 2021 г., на тот момент он жил в США и имел американское гражданство.

Для чего Softline купил «ИРЭ-Полюс»

В результате сделки Softline расширила свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технического развития на российском и международном рынках. Softline планирует развернуть на мощностях «ИРЭ-Полюс» производство телекоммуникационного оборудования для сотовых сетей и занять до 10% соответствующего рынка. В марте 2025 г. «ИРЭ-Полюс» была переименована в VPG Laserone (юридическое лицо стала называться «ВПГ Лазеруан»). Название выбрано в честь инициалов Валентина Павловича Гапонцева. В отчетности Softline после сделки с «ИРЭ-Полюс» появилось направление «Высокотехнологичные продукты», его оборот за 2024 г. составил 2,6 млрд руб.