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Все категории 170187
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Гапонцев Валентин


07.03.2025 ГК Softline объявляет о смене названия компании НТО «ИРЭ-Полюс» на VPG Laserone с 7 марта 2025 года 1
04.09.2024 «Софтлайн» купил создателя мирового рынка волоконных лазеров 2
02.09.2024 ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс» 1
10.06.2024 Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее 1
07.09.2023 Softline создала компанию для производства коммуникационного оборудования 1
05.12.2012 Люди года в отрасли ИКТ по версии CNews 1
29.12.2010 «Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г. 1
03.11.2010 Роснано инвестирует $50 млн в телеком-оборудование и лазеры 2
02.11.2010 «Роснано» инвестирует в развитие отечественного производства волоконных лазеров и телекоммуникационного оборудования 2
10.03.2010 «Сибирьтелеком» внедрил технологии DWDM и модернизировал сети в Новосибирске, Омске и Новокузнецке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Гапонцев Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 33 9
Softline - Софтлайн 2864 3
Ростелеком 9780 2
Zelax - Зелакс 90 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
МегаФон 8999 1
Dell EMC 5037 1
Microsoft Corporation 24695 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1217 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Qtech - Кьютэк 173 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 329 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1316 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 32 1
Россервис 53 1
Элтекс Коммуникации 18 1
Fujitsu 2043 1
Fiber Laser Technology 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 3
РВК - Российская венчурная компания 550 1
Альфа-Групп 699 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Garsdale Services 39 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Volkswagen Group - VW 284 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3358 7
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 858 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10832 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2754 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13346 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16074 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3044 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 242 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20799 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3503 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8325 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6077 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3866 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3249 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9404 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1324 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 99 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1495 1
Маркировка - Marking 1079 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13880 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3756 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1645 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9356 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13885 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1661 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7839 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1617 1
Брыкин Арсений 54 2
Сухман Сергей 13 2
Евтихиев Николай 5 2
Щеголев Игорь 698 1
Мишустин Михаил 685 1
Никифоров Николай 1136 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 1
Усманов Алишер 301 1
Сульгин Сергей 46 1
Макаров Александр 44 1
Изумрудов Олег 38 1
Адоньев Сергей 35 1
Максимов Юрий 27 1
Дадыкин Иван 31 1
Баранов Дмитрий 24 1
Гриб Анатолий 10 1
Деметриу Константин 6 1
Серков Евгений 1 1
Алихименко Светлана 1 1
Удодова Мария 1 1
Путин Владимир 3201 1
Гапонцев Денис 1 1
Андреев Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52286 6
Германия - Федеративная Республика 12716 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 3
Индия - Bharat 5480 3
США - Массачусетс 505 3
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 105 3
Америка - Американский регион 2167 2
Россия - СФО - Новосибирск 4339 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1128 2
Украина 7638 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 2
Италия - Итальянская Республика 4364 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1554 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14234 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2999 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2514 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 938 1
Китай - Пекин - Beijing 1003 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Тунис - Тунисская Республика 166 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 356 1
Италия - Рим 206 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7552 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4702 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16449 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1972 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 455 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5194 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2411 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 301 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6198 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4878 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5836 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8814 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18761 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6452 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 908 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4700 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6013 1
Энергетика - Energy - Energetically 5140 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2111 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 683 1
Профсоюз - Профессиональный союз 267 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4498 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Forbes - Форбс 837 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1903 2
IDC - International Data Corporation 4912 1
Mordor Intelligence 29 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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