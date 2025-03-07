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Гапонцев Валентин
Гапонцев Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 2
|Брыкин Арсений 54 2
|Сухман Сергей 13 2
|Евтихиев Николай 5 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Мишустин Михаил 685 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 338 1
|Усманов Алишер 301 1
|Сульгин Сергей 46 1
|Макаров Александр 44 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Адоньев Сергей 35 1
|Максимов Юрий 27 1
|Дадыкин Иван 31 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Гриб Анатолий 10 1
|Деметриу Константин 6 1
|Серков Евгений 1 1
|Алихименко Светлана 1 1
|Удодова Мария 1 1
|Путин Владимир 3201 1
|Гапонцев Денис 1 1
|Андреев Артур 1 1
|Forbes - Форбс 837 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1903 2
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