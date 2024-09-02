ГК Softline приобретает контролирующую долю в НТО «ИРЭ-Полюс»

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США; миноритарную долю в рамках сделки получил топ-менеджмент компании. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд руб. НТО «ИРЭ-Полюс» является производителем волоконных лазеров и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России. В результате сделки ГК Softline расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технологического развития на российском и международном уровне в следующие 15-20 лет.

Научно-техническое предприятие «ИРЭ-Полюс», основанное в 1991 г. российским ученым-физиком Валентином Гапонцевым, стало фундаментом и базовой компанией международной группы IPG Photonics Corporation, представленной в России, Германии, США, Италии и других странах мира.

Общая численность сотрудников «ИРЭ-Полюс» составляет 1,1 тыс. человек, порядка 25% из числа которых составляют инженеры-разработчики и специалисты по поддержке ИТ-инфраструктуры.

В настоящее время НТО «ИРЭ-Полюс» ведет деятельность в следующих направлениях: телекоммуникационное оборудование; медицинские лазеры и хирургические волокна; индустриальные лазеры и лазерные системы.

Производство телекоммуникационного оборудования – одно из новых направлений роста «ИРЭ-Полюс», ориентированное на динамично растущий рынок мобильной связи. Компания может занять до 10% рынка телекоммуникационного сегмента по результатам 2024 г, считают в Softline. В составе ГК Softline «ИРЭ-Полюс» будет масштабировать данное направление бизнеса за счет расширения сети поддержки и производственных возможностей, участвуя в совместных проектах для крупнейших заказчиков в сегменте телеком.

«ИРЭ-Полюс» также занята в производстве медицинских лазеров и хирургических волокон, занимая 80% доли рынка урологии и 40% рынка флебологии и хирургических лазерных устройств в России.

Историческое направление бизнеса представлено производством индустриального оборудования. Компания изготавливает высокопроизводительные волоконные лазеры (около 90% от всех производимых лазеров в стране), занимая около 70% российского рынка в сегментах промышленных лазеров, лазерных систем и усилителей.

«ИРЭ-Полюс» является крупным игроком на международных рынках, нацеленным на развитие продаж в дружественных странах. Высокий экспортный потенциал обусловлен широкой номенклатурой производимой продукции, ее высоким качеством и низкой стоимостью обслуживания. Доля международных продаж НТО «ИРЭ-Полюс» в направлении медицинских лазеров составляет порядка 30%, индустриального оборудования – 15%. Наибольший объем экспорта приходится на страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности – Индию и Китай. Вхождение в Softline позволит «ИРЭ-Полюс» наращивать международное направление, открывая новые зарубежные рынки через партнеров ГК.

«Объединение с Softline открывает новые горизонты для нашей компании за счет выхода в новые отраслевые сегменты, что положительно отразится на росте продаж. Более того, объединение наших компетенций позволит клиентам получить доступ к продуктам, произведенным с помощью инновационных технологий. Совместно с ГК Softline мы уже составили план дальнейшего совместного развития продуктовой линейки с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, что даст возможность вывести продукты на следующий технологический уровень. Став частью ГК Softline, мы сможем ускорить развитие медицинских технологий, а многолетний опыт группы компаний в экспортных продажах и работы на внешних рынках станет драйвером нашего продвижения за рубежом», – сказал Николай Евтихиев, генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс».

Сделка по приобретению НТО «ИРЭ-Полюс» может обеспечить до 25% ранее объявленного прироста прогнозного показателя EBITDA группы Softline (по про-форма), согласно которому в случае успешного завершения всех таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 г. EBITDA может вырасти до 10 млрд руб. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.