Softline создала компанию для производства коммуникационного оборудования

Структура Softline учредила компанию, которая по прогнозам экспертов займется производством коммуникационного оборудования. Отечественные разработчики развивали международный бизнес, а теперь хотят его признания российским.



Новая компания

ООО «Софтлайн проекты» учредило ООО БВПГ, сообщает «Коммерсант». Основным видом деятельности новой компании указаны «научные исследования». Среди дополнительных — производство коммутационных систем, цифровых транспортных систем, коммуникационного оборудования и т. д.

Структурам Softline принадлежит 60%, остальные 40% распределены между физлицами: Евгением Серковым (4,7%), Светланой Алихименко (4,8%), Артуром Андреевым (11,5%) и гендиректором БВПГ Николаем Евтихиевым (19%).

Кроме БВПГ Евтихиев возглавляет фрязинское ООО НТО «Ирэ-Полюс». Это крупнейший в России производитель лазерного промышленного и медицинского оборудования. Компания выпускает также и телекоммуникационное оборудование по технологии DWDM (способ передачи большого числа оптических каналов по одному оптическому волокну, используется для организации высокоскоростных сетей связи), но его долю в сегменте собеседники издания оценивают как «крайне небольшую».

Обе компании, которыми руководит Евтихиев, зарегистрированы по одному адресу, выяснило издание.

В чьих интересах

Softline никогда не проявляла интерес к разработке собственного оборудования, занимаясь в основном поставками готовых решений под ключ, отметили источники «Коммерсанта» на ИТ-рынке.

Фото: Softline Структурам Softline принадлежит 60% новой компании

«Российско-украинский конфликт» ограничил возможности IPG Photonics, одной из базовых компаний которого является «Ирэ-Полюс», использовать производственные мощности в России. К тому же, пишет издание со ссылкой на отчетность холдинга, есть сложности с поставками комплектующих из США и Германии.

В условиях, когда осложнены поставки из-за рубежа, необходимые для выпуска основной продукции (лазеров для промышленности и медицины), предприятие ищет возможности усилить диверсификацию через разработку и производство телекоммуникационного оборудования, полагает гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. «Возможно, здесь потребовалась экспертиза Softline, например, в части расширения продаж такой техники», — сказал он.

«Учреждение новой структуры, корпоративно не связанной с американскими акционерами, может быть необходимо, чтобы разработанное компанией оборудование было признано российским и получило доступ к госзакупкам», — предположил президент Zelax Сергей Сухман. При такой схеме разработкой оборудования будут заниматься инженеры «Ирэ-Полюс», добавил он.

Один из собеседников издания допускает, что новая структура необходима «скорее в качестве посредника, чтобы «Ирэ-Полюс» сохранил доступ к зарубежным технологиям».

Отечественные разработки

«Ирэ-Полюс» основан физиком Валентином Гапонцевым в 1990 г. Ему удалось создать волоконные лазеры мощностью более 10 Вт, которые можно было использовать в быстро набирающей обороты индустрии оптоволоконных телекоммуникаций. Но в России в 1990 гг., как сказал Гапонцев в интервью Forbes в апреле 2011 г., высокотехнологичные приборы никому не были нужны.

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В 1991 г. он учредил международный холдинг IPG Photonics, в который вошел «Ирэ-Полюс». В 1998 г. Гапонцев открыл производственную площадку в Оксфорде, штат Массачусетс, США. Там же расположен головной офис IPG Photonics. На момент смерти в возрасте 82 лет, в октябре 2021 г. бизнесмен владел состоянием в $2,8 млрд по оценке Forbes. Рыночная капитализация IPG составляла тогда в $8,67 млрд.

«У нас ситуация уникальная: 20 лет никто ни на Востоке, ни на Западе не может конкурировать с продукцией IPG», — сказал Гапонцев на конференц-колле IPG Photonics по итогам II квартала 2021 г. Он объяснил, что их продукция конкурентоспособна по цене и превосходит всех по качеству. Его слова приводит сайт для инвесторов Mothley Fool.

По итогам 2022 г. выручка холдинга составила $1,43 млрд, по данным «Коммерсанта».