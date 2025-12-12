Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187307
ИКТ 14501
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26502
Персоны 80925
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2746
Мероприятия 878

BGP Litigation БГП Литигейшн Адвокатское бюро города Москвы

BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда 1
19.09.2024 Мать детей Павла Дурова заявила права на Telegram 1
10.09.2024 Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов 1
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 1
25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы 1
10.06.2024 Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее 1
13.12.2022 Принадлежащий ФСО прибыльный ИТ-поставщик испугался долгов и обанкротил сам себя 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

BGP Litigation и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9913 2
Yandex - Яндекс 8444 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 1
Рунити 62 1
Fiber Laser Technology 1 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
IPG Photonics 21 1
ФСО РФ - СВЭКО ФГУП 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Ростелеком 10313 1
Oracle Corporation 6870 1
Zelax - Зелакс 90 1
Softline - Софтлайн 3267 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 337 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
ФОРС Дистрибуция 44 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 1
Telegram Group 2577 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 47 1
Meta Platforms 138 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 2
Aéroport Paris – Le Bourget - Париж — Ле-Бурже - ИАТА: LBG – ИКАО: LFPB 5 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1008 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1651 1
Альфа-Банк 1870 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1077 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1624 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2036 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7112 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2056 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1205 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2344 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 1
Оповещение и уведомление - Notification 5389 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4049 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 247 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
FreePik 1440 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
Подлипский Никита 2 1
Лунина Виктория 1 1
Петручак Руслан 1 1
Гапонцев Валентин 12 1
Удодова Мария 1 1
Лунева София 1 1
Храмова Марина 1 1
Властопуло Георгий 3 1
Балмашнова Дарья 1 1
Галимова Альбина 3 1
Данина Наталья 9 1
Корнилова Наталья 1 1
Болгар Ирина 1 1
Перглер Ярослав 1 1
Путинцева Арина 1 1
Непомнящих Егор 7 1
Мельник Анна 1 1
Захаров Дмитрий 46 1
Ткаченко Вадим 4 1
Филиппов Олег 14 1
Сорокин Илья 3 1
Панов Александр 11 1
Журавлев Александр 18 1
Шадаев Максут 1148 1
Перов Евгений 93 1
Курочка Алексей 14 1
Дуров Павел 309 1
Кузьмичев Андрей 24 1
Бакина Алла 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 2
Германия - Федеративная Республика 12940 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4095 2
Украина 7796 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 2
Европа 24642 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Турция - Турецкая республика 2493 2
Африка - Африканский регион 3572 1
Нидерланды 3633 1
Таиланд - Королевство 868 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Индия - Bharat 5700 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Филиппины - Республика 581 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2658 1
Беларусь - Белоруссия 6032 1
Казахстан - Республика 5798 1
Польша - Республика 2001 1
Камерун - Республика 60 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 186 1
Кения - Республика 159 1
Зимбабве - Республика 123 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Швейцария - Женева 327 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 48 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Албания - Республика 96 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 602 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Цифровое право - Цифровые права 132 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2596 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 660 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Английский язык 6878 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1836 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 5
Forbes - Форбс 912 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Mordor Intelligence 33 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 2
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
Ultimate Education - Fashion Factory 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще