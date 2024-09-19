Мать детей Павла Дурова заявила права на Telegram

Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей Павла Дурова, назвала Telegram «совместно нажитым имуществом» и заявила о своих правах на этот актив.



Заявление матери троих детей

Ирина Болгар, женщина, которая утверждает, что в течение 10 лет состояла в незарегистрированном «семейном союзе» с основателем Telegram Павлом Дуровым и родила от него троих детей, заявила в своем аккаунте в Instagram*, что Telegram является их семейным активом и «совместно нажитым имуществом», прав на которое ее лишают.

«Мне давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив — Telegram, который был зарегистрирован только на его имя», — написала Болгар.

Основания претензий

Болгар сообщила о существовании неких «договоров и доверенностей», которые давали ей какие-то права, но, по ее словам, не защищали ее интересы и интересы ее детей полностью: «Мне постоянно давали обещания, которым я искренне верила, что у меня и моих детей всегда будет доступ к нашим семейным ресурсам».

«Все наши устные и письменные договоренности были нарушены им, его обещания остались невыполненными», — добавила она.

В июле 2024 г. Forbes ознакомился с документами, подтверждающими, что отцом троих детей Болгар является Павел Дуров. Их изданию предоставила сама Болгар и попросила исправить в рейтинге миллиардеров количество детей основателя Telegram с двух до пяти. Как писало издание, Болгар прислала в редакцию фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства, сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки и семейную фотографию со дня рождения среднего сына Даниэля, сделанную в ее доме в Женеве в январе 2020 г.

Судебные перспективы

Если Дуров признал отцовство, мать детей может обратиться в суд с иском о взыскании алиментов, «но делить имущество и говорить о том, что оно было приобретено в период их совместного сожительства, невозможно», прокомментировала «Коммерсанту» адвокат коллегии «Регионсервис» Дарья Балмашнова.

«Понятия "сожительство" в российском законодательстве нет. Насколько я понимаю, у них было совместное место жительства в ОАЭ, но там также отсутствует такое понятие, как "сожительство"», — сказала Балмашнова.

Адвокат, советник практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян отметила, что в некоторых странах действительно фактический брак можно признать официальным де-факто или претендовать на долю совместно приобретенного имущества даже без регистрации отношений. Но это единичные государства. Такая практика есть, например, в некоторых штатах США, в Шотландии, в Австралии.

Сам Дуров сейчас находится во Франции под надзором — он должен отмечаться в полиции два раза в неделю и не может покинуть страну. Он был арестован 24 августа 2024 г. в аэропорту Le Bourget. По одному из самых серьезных из вменяемых основателю Telegram преступлений ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. евро.

* - Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook) - признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.