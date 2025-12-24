Разделы

РАМТ Российская Ассоциация Металлоторговцев


СОБЫТИЯ


24.12.2025 «Яндекс Афиша» тестирует новую функцию с использованием ИИ 1
11.07.2025 «МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино 1
26.05.2025 Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline 1
31.03.2014 «МТТ Групп» развивает проект «Театр on-line» 1
07.04.2008 РАМТ требуется звуковое оснащение зрительного зала 1
30.10.2001 В России создается новая металлургическая В2В площадка 1
30.10.2001 Metalcom.ru подписал соглашение с Faktura 1
01.06.2001 Металлоторговцы России выбрали лучшую IT-службу 1
01.02.2001 За неделю через систему Metalcom.ru было продано 395 тонн стали 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

РАМТ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 58 1
МегаФон 9949 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4921 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 74 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
