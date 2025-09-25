Разделы

Бондаренко Лев


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Гасзнак» автоматизировал проверку контрагентов с помощью Saby Profile 1
12.10.2022 Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру 1
24.12.2021 «Ростелеком» и «Полюс» запустили private LTE на месторождении в Якутии 1
16.01.2018 В «Полюсе» будет создана система управления предприятием на базе SAP 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Бондаренко Лев и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5389 2
Цифра ГК 132 2
SAP CIS - САП СНГ 861 1
Accenture plc 689 1
OpenText 212 1
SAP UKI - SAP UK and Ireland 3 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 234 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Ростелеком 10136 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 342 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 444 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 18 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 88 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 486 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2619 1
Лента - Сеть розничной торговли 2225 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 236 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Barry Callebaut 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Судебная власть - Judicial power 2373 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7209 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5765 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33129 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11974 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1371 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7371 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 857 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1363 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7981 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 918 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 78 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9004 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2299 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9543 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 148 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2765 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13129 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6044 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4337 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2557 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22119 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3507 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1379 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6114 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1053 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11137 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1388 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11114 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 793 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3237 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3030 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10454 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10911 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1244 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 32 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 48 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Пилипенко Дмитрий 18 1
Тананакин Алексей 5 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Семеновская Елена 41 1
Парменова Наталия 63 1
Подрябинников Алексей 20 1
Телков Алексей 34 1
Ермаков Валерий 134 1
Григорьева Мария 25 1
Ramanathan Nagarajan - Раманахан Нагараджан 1 1
Гайдук Леонид 1 1
Коновалов Дмитрий 4 1
Власюк Василий 4 1
Atadeniz Sukran - Атадениз Сукран 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Казахстан - Республика 5738 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 1
Европа Восточная 3115 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Франция - Французская Республика 7945 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14387 1
Украина 7738 1
Европа 24526 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3546 1
Ближний Восток 3012 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Испания - Королевство 3747 1
Нидерланды 3591 1
Ирландия - Республика 1021 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 1
Бельгия - Королевство 1164 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1065 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1047 1
Африка Северная 244 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 178 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18285 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1499 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1205 1
Россия - ДФО - Магаданская область 456 1
Великобритания - Суррей - Surrey 2 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 860 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3317 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3126 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6543 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2551 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1422 1
Металлы - Серебро - Silver 789 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1988 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
SAP Quality Awards 6 1
