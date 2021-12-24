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«Ростелеком» и «Полюс» запустили private LTE на месторождении в Якутии

ПАО «Ростелеком» и золотодобывающая компания АО «Полюс Алдан» (входит в ПАО «Полюс») запустили закрытую беспроводную широкополосную сеть связи с использованием технологии private LTE (pLTE) на Куранахском золоторудном месторождении в Республике Саха (Якутия). На новой сети уже работает 100 единиц горнотранспортной техники, осуществляется непрерывный обмен данными с движущимися объектами на скорости до 90 км/ч. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Подобный проект, использующий технологии pLTE, с одновременной установкой 11 базовых станций развернут в России впервые. «Ростелеком» обеспечил отказоустойчивость работы сети и ядра системы, предоставил абонентские комплекты для техники и систему гарантированного электроснабжения, которая обеспечивает необходимую продолжительность работы с учетом климатических условий региона. В перспективе на сетевой инфраструктуре можно оперативно развернуть связь в стандарте пятого поколения (5G) с минимальными затратами.

«Для эффективного управления горнодобывающим предприятием необходима беспроводная высокоскоростная сеть передачи данных. Она позволяет организовать большое количество цифровых сервисов: оперативную диспетчеризацию горной техники, мобильных решений, цифровых советчиков, инструментов дополненной реальности, роботизации, передачи онлайн-видео и прочей информации. В “Полюсе” мы испытывали различные технологии, однако в ряде случаев наблюдались некоторые ограничения. В итоге наш выбор пал на технологию pLTE, благодаря которой мы получили частную беспроводную мультисервисную сеть широкополосного доступа, позволяющую решать все необходимые задачи», — отметил вице-президент по трансформации бизнеса и информатизации ПАО «Полюс» Лев Бондаренко.

«При эксплуатации инфраструктуры беспроводного ШПД для компании “Полюс Алдан” применяется сервисная модель NaaS/SaaS (предоставление сети или инфраструктуры как сервис). При этом отдельные элементы (в частности, ЛЭП) мы передадим заказчику, а вся сетевая инфраструктура, разворачиваемая на территории промышленной площадки, находится под управлением и в собственности “Ростелекома”. Таким образом, мы гарантируем полную защиту всей информации, мониторинг операционных систем и техническую поддержку», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«В 2020 г. мы начали активно развивать технологические сети LTE для промышленных заказчиков. Это обусловлено растущим спросом на автоматизацию процессов на предприятиях и необходимостью обеспечить целостность технической инфраструктуры. Массовое распространение сетей private LTE позволит повысить производительность, кардинально улучшить промышленную безопасность и сократить издержки. При внедрении стандарта 5G предприятия смогут полностью перейти на дистанционное управление в режиме реального времени и широко использовать умное оборудование. Создание выделенной сети LTE для “Полюс Алдан” демонстрирует новый этап цифровизации горной промышленности», — сказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков.

«“Ростелеком” предложил заказчику технологию, адаптированную под конкретные нужды. Развернутая система обеспечивает покрытие более 200 кв. км площадей и гарантирует пропускную способность не менее 2,9 Мбит/с с бесшовным внутрисетевым роумингом. Она предоставляет стабильную связь, необходимую для работы информационной системы диспетчеризации горного транспорта. Наше решение предусматривает техническую возможность дальнейшего масштабирования», — отметил директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

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