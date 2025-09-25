«Гасзнак» автоматизировал проверку контрагентов с помощью Saby Profile

В условиях роста числа корпоративных банкротств — на 59% по сравнению с 2024 г. — защита бизнеса от недобросовестных контрагентов стала вопросом выживания. Учитывая специфику «Гасзнака», работающего с заказчиками вроде «Газпрома» и «Транснефти», риски заключения сделки с ненадежной компанией могли обернуться многомиллионными потерями.

Чтобы снизить риски при выборе новых контрагентов и избежать убытков от сотрудничества с партнерами, «Гасзнак» интегрировал в свою CRM-систему сервис Saby Profile. Теперь информация о клиентах загружается автоматически: от судебной истории до признаков банкротства — прямо в карточку в «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители ООО «Компания Тензор».

Saby Profile позволяет получать данные из официальных источников (ФНС, Росстат, арбитраж, реестры) по ИНН или названию компании — прямо в интерфейсе CRM. Интеграция с Bitrix24 прошла через API, а карточки клиентов были адаптированы под бизнес-логику компании.

Вся работа менеджера ограничивается созданием новой карточки — а система проверяет: юридический статус контрагента (включая банкротство); численность персонала; выручку, активы, убытки; наличие судебных дел и сумма исков; арбитражную историю и финансовые риски.

«Мы рассматривали систему, похожую на возможности сервиса ФНС, чтобы оградить бизнес от неблагонадежности контрагентов. Нам нужно было получать подробную информацию, например количество судов, сумму по судам и пр. Другое требование — автоматизировать заполнение карточки клиента для оптимизации рабочего времени менеджеров.», — отметил Лев Бондаренко, руководитель службы ИТ и автоматизации «Гасзнака».