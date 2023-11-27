«Ультиматек» будет внедрять российские системы СУУТП в крупнейших холдингах страны

Промышленный интегратор «Ультиматек» стал эксклюзивным поставщиком российского программного обеспечения Advanced Robust Control (ARC) для промышленных предприятий, включая ряд крупнейших клиентов, в числе которых — «Сибур», «Газпром», «Газпромнефть», «Акрон», «Уралхим». Компания «Ультиматек» и разработчик программного обеспечения Proptimize подписали стратегическое соглашение. Об этом CNews сообщили представители «Ультиматек».

Системы СУУТП применяются в ключевых отраслях промышленности с непрерывным технологическим процессом и высоким уровнем автоматизации — нефтепереработке, нефтехимии, химии. Они помогают контролировать самые динамично меняющиеся параметры, которые требуют постоянного мониторинга и корректировки: температура, давление, расход и состав сырья и продуктов. Математическая модель СУУТП постоянно анализирует различные заданные параметры — температуру, качество и расход исходного сырья, затрачиваемые ресурсы — и в реальном времени корректирует параметры процесса. Оптимизация затрат даже на 1-2% приводит к существенному повышению маржинальности производства, и происходит это без снижения качества продукции.

По оценкам экспертов «Ультиматек» на сегодняшний день в России работает порядка 400 технологических установок с применением систем СУУТП. 60-70% используют западное ПО и предусматривают постепенную миграцию на отечественные решения. И около 30-40% установок будут оснащаться российскими системами СУУТП с нуля.

«Рынок систем СУУТП только в сфере нефтепереработки и нефтехимии в России на сегодняшний день мы оцениваем примерно 10 миллиардов рублей. Наше сотрудничество с компанией Proptimize позволит своевременно реагировать на растущий спрос промышленных предприятий на ПО данного класса в условиях дефицита таких систем, вызванного уходом крупнейших западных поставщиков (Honeywell, Yokogawa, AspenTech и ряд других). Инновации в области систем управления производством — важное направление цифровизации, поэтому расширение рынка отечественных интеллектуальных систем мы встречаем с гордостью и верим в успех, — сказал Павел Растопшин, генеральный директор «Ультиматек».

«Активное развитие рынка СУУТП в течение последних 10-15 лет привело к тому, что на сегодняшний момент во многих компаниях наличие СУУТП является промышленным стандартом наряду с АСУТП, в связи с этим спрос на СУУТП в настоящее время достаточно велик. С уходом западных вендоров, возникла серьезная проблема с импортозамещением ПО СУУТП, поскольку для его создания требуются достаточно редкие компетенции, как в области создания математических алгоритмов управления и оптимизации, так и глубокое понимание предметной области применения СУУТП. Компания Proptimize при разработке собственного продукта опиралась на лучшие мировые практики в области СУУТП и многолетний опыт работы специалистов в этой области. Это позволило создать продукт, полностью отвечающий вызовам рынка и не уступающий западным аналогам. Партнерство с "Ультиматек" открывает Proptimize широкие возможности для продвижения своих продуктов среди ведущих промышленных компаний, — сказал Александр Антонов, коммерческий директор Proptimize.

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Группа компаний «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний. С июля 2023 г. в состав ГК «Ультиматек» вошли компании «Датабриз» и Datana.