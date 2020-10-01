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АВВ представила цифровое решение Wet End Control

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

АВВ запустила новейшее поколение системы усовершенствованного управления технологическими процессами (Advanced Process Control, APC), которая обеспечивает полный цифровой контроль над операциями в мокрой части бумагоделательного процесса, оптимизируя производительность и прибыль целлюлозно-бумажных комбинатов по всему миру.

Wet End Control – APC решение на платформе ABB Ability™ для целлюлозно-бумажных комбинатов стабилизирует процесс в мокрой части бумагоделательного процесса и снижает уровень колебаний за счет контроля, мониторинга и оптимизации показателей удержания. Решение основано на многопараметрической модели предиктивного управления для прогнозирования будущего поведения процесса в мокрой части производства, создавая автоматические настройки для стабилизации уровня зольности, снижения изменчивости консистенции оборотной воды и минимизации дозировок химикатов и наполнителей.

Это приводит к улучшению эксплуатационных характеристик станка за счет сокращения обрывов полотна и его быстрого восстановления, а также уменьшения времени смены сорта. После этого производители бумаги могут отслеживать эффективность работы от мокрой части процесса до конечного листа. Решение доступно по абонентской подписке и предоставляется через ABB Ability™ Collaborative Operations, давая доступ к структурированному дистанционному мониторингу и экспертному анализу качества управления, что помогает достигнуть стабильных результатов.

В дополнение к своему влиянию на производительность, решение Wet End Control помогает свести к минимуму затраты на сырье, химикаты и сократить объемы бумажного брака, что в итоге снижает воздействие на окружающую среду, приводит к снижению расхода пара и увеличению экономии энергии.

«Мы знаем, что непрерывный мониторинг операций в мокрой части производства бумаги имеет решающее значение для улучшения всего процесса, – сказал Рамеш Сатини (Ramesh Satini), глобальный руководитель производственного-направления систем управления АВВ в ЦБП. – Мы разработали наше решение Wet End Control для удовлетворения потребности в мониторинге процессов путем автоматического управления целевыми показателями и реализации мер по повышению эффективности затрат с учетом технологических ограничений. Внедрив данную технологию, предприятия получат выгоду благодаря регулярной аналитике данных, что обеспечит стабильную работу оборудования и успешное достижение долгосрочных целей, а также сведет к минимуму вмешательство оператора».

Wet End Control является частью полностью интегрированного решения по измерению, контролю и оптимизации качества, безупречно работающее с системой управления ABB Ability 800xA или сторонней альтернативой (через интерфейс OPC). Новейшая платформа APC компании АВВ позволяет динамически адаптировать модель, чтобы охватить всю динамику процесса для более точного контроля, и, в то же время, обеспечить оптимальное функционирование оборудования согласно технологическим параметрам для максимизации экономической выгоды. Данное решение подходит для всех фабрик, которые ищут решение для измерения, контроля и оптимизации качества, позволяющее производить бумагу, соответствующую всем техническим характеристикам с наименьшими финансовыми затратами.



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