Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой

Департамент информационных технологий Москвы объявил о том, что держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой. Скидку предоставляют поставщики, с которыми город сотрудничает в рамках проекта «Умные счетчики». Они успешно прошли тестирование Департамента информационных технологий и подтвердили свою надежность.

«Мы договорились с двумя поставщиками умных счетчиков о предоставлении товаров со скидкой до 20 процентов жителям, имеющим карту москвича. Список этих поставщиков опубликован на портале mos.ru. Счетчики помогают горожанам заметно экономить личное время и избегать возможных ошибок при передаче показаний за горячую и холодную воду. Такой бонус может стать дополнительным стимулом для тех, кто хочет, но пока не решается ими обзавестись», - сказал Александр Антипов, руководитель направления «Комплекс городского хозяйства» в городском Департаменте информационных технологий.

Сегодня в московских домах установлено более 5 тысяч умных счетчиков. Решение, приобретать их или нет, жители принимают сами. Чтобы установить такой прибор учета, надо заключить договор с одним из поставщиков, оплатить услугу и договориться об удобной дате и времени установки в квартире.

Город сотрудничает с шестью поставщиками, список которых размещен на mos.ru.

По регламенту, утвержденному Департаментом, они обязаны обеспечивать круглосуточную техническую поддержку пользователей (время ответа на обращение не должно превышать трех часов), передавать пользователям информацию о статусе передачи показаний, которые должны передаваться без ошибок.

Также поставщики обязаны заключать договор с пользователями и предоставлять возможность создания личных кабинетов на сайте. В них жители могут проверить статус передачи показаний и узнать другую необходимую информацию о работе счетчиков.

Умные счетчики — одно из многих ИТ-решений, используемых в московском жилищно-коммунальном хозяйстве. Они позволяют жителям не вводить показания приборов учета горячей и холодной воды вручную каждый месяц: автоматически снимают и передают их в Единый информационно-расчетный центр, где формируется платежный документ. Оплату можно произвести на mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».