«Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт

Российские производители электроники предложили ввести пошлины на ввоз в страну китайских банковских и SIM-карт. Они опасаются захвата рынка производителями из Китая и банкротства российских предприятий в этой связи. Это обусловлено тем, что китайские чипы гораздо дешевле. Но банки и телеком-операторы не поддерживают эту идею, потому что заинтересованы в снижении цен на продукцию.

Пошлины на ввоз смарт-карт

АНО «Телекоммуникационные технологии» (учреждена «Ростехом», «Элементом» и «Ростелекомом») выступила с предложением ввести пошлины для ввоза китайских банковских и SIM-карт. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное в Минпромторг.

АНО просит ввести заградительные пошлины в размере 50–100% на ввоз импортных чипов в Россию. По заверению ассоциации, российские производители способны удовлетворить потребности финансовых организаций и операторов связи в картах. Это подтверждают и представители Центробанка.

Коллизия состоит в том, что пошлина на ввоз готовых смарт-карт равна нулю. Но ввоз компонентов для их производства на российских предприятиях облагается пошлиной в 7% в среднем. Эти условия ставят отечественных производителей в невыгодное положение, отмечают представители АНО.

Российские производители смарт-карт обращают внимание и на то, что сейчас рассматривается вопрос о производстве карт «Мир» на иностранных фабриках. По убеждению ассоциации, это приведет к банкротству отечественных предприятий. А это чревато уязвимостью банков и телеком-операторов из-за привязки к зарубежным производствам.

Представители Минпромторга рассказали изданию, что обращение АНО «Телекоммуникационные технологии» находится на рассмотрении.

Где производятся смарт-карты

По данным «Коммерсанта», российские банки в большинстве своем закупают смарт-карты у отечественных производителей. Компании «Алиот» и «Новакард» приобретают иностранные микросхемы и корпусируют их в пластик уже на своих мощностях. «Микрон» сам выпускает чипы. Сбербанк и «Почта банк» закупают банковские карты у него.

Собеседник издания поясняет, что обращение АНО вызвано тем, что российский рынок смарт-карт могут захватить китайские производители. По его словам, отечественные производители смарт-карт до 2022 г. закупали чипы у европейских поставщиков. Они получили сертификаты «Национальной системы платежных карт» (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по картам «Мир». Это позволяет использовать иностранные компоненты в российских банковских картах.

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Весной 2022 г. поставки микросхем из Европы были перекрыты. И отечественные производители начали искать китайские аналоги. НСПК сертифицировала их, после чего чипы поступили в банки. По словам источника, теперь китайские компании хотят выйти на отечественный рынок без посредников. Он отмечает, что разница в цене между отечественной и китайской смарт-картой может достигать 500%. Поэтому выход на российский рынок производителей из Китая «убьет» отечественных.

С этим согласен и коммерческий директор «Алиот» Алексей Газин. По его мнению, это приведет к росту цен на продукцию для конечных потребителей.

Банки думают иначе

Опрошенные изданием российские банки не поддержали идею ввода заградительных пошлин, так как наоборот заинтересованы в снижении цен на смарт-карты. Так считают, например, представители ВТБ.

По данным источника «Коммерсанта» в одном из телеком-операторов, до половины всех SIM-карт закупается в Китае. Остальная часть производится российскими «Новакард», «Альтаир» и «Исткомпис». При этом он подчеркивает, что речь идет не о производстве полного цикла, потому что на этих площадках только корпусируют микросхемы и занимаются персонализацией SIM-карт.

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Как отмечает другой представитель телекома, в 2022 г. цены на карты выросли с 20 руб. до 110 руб. Это подтверждают представители МТС, отмечая что дефицита не наблюдают. В «Вымпелкоме» также подтверждают рост цен, но считают, что заградительные пошлины только увеличат стоимость услуг связи.