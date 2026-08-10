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Eastcompeace Technology Eastcompeace Rus Исткомпис Рус

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 «Ростелеком» запасается миллионами дешевых SIM-карт перед переделом рынка 3
01.12.2025 Россиянам перестанут выдавать иностранные SIM-карты 1
21.02.2023 «Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт 1
09.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт 1
30.07.2020 В ОЭЗ «Технополис «Москва» начнут разрабатывать ПО для виртуальных сим-карт 4
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
11.09.2014 Аналитики: госсектор будет активно внедрять е-паспорта третьего поколения 1
16.05.2014 Рынок смарт-карт в госсекторе будут расти на 10% в год 1

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Eastcompeace Technology и организации, системы, технологии, персоны:

G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 3
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 2
Thales - Gemalto 189 2
ITG - Алиот - Alioth 42 1
Samsung Electronics 11068 1
Ростелеком 10951 1
МегаФон 10747 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
Apple Inc 13157 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 1
HID Global - HID Corporation 125 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 1
NovaCard - НоваКард 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5386 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2568 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2882 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4330 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2247 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5196 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 409 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8516 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7600 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4346 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2975 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 746 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2419 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2402 2
Российская газета 291 1
Research and Markets 26 1
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