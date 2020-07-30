В ОЭЗ «Технополис «Москва» начнут разрабатывать ПО для виртуальных сим-карт

Разработку платформы для удаленной записи виртуальных сим-карт запустит компания ООО «Исткомпис Рус», которая в 2021 г/ локализует свое производство в ОЭЗ «Технополис «Москва. Инвестор планирует вложить в проект 127 млн руб., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Виртуальные сим-карты, микрочипы, которые встраиваются в гаджет на этапе производства и заменяют традиционные сим-карты. Эти технологии уже используют такие крупные производители телефонов, как Samsung и Apple. На микрочип можно удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу. Компания ООО «Исткомпис Рус» займется разработкой и обслуживанием подобных профилей. Благодаря новой технологии абонентам больше не придется посещать салоны связи, чтобы подключиться к услугам того или иного оператора. При выезде за границу также покупать местную сим-карту необязательно – можно настроить выгодную подписку онлайн.

Помимо этого, компания планирует начать выпуск банковских карт по новой для рынка технологии кастомизации контактной площадки – «чипа», который позволяет совместить банковскую карту с платежным устройством и наладить между ними обмен данными, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. «Технология позволяет выпускать контактную площадку нестандартной формы, под индивидуальные запросы клиента. Компания планирует разрабатывать платежные карты для банков России и СНГ», – добавил он.