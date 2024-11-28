Sitronics KT разработала электронную картографическую систему «Шкипер»

Компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала программное обеспечение для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Программное обеспечение «Шкипер» внесено в реестр российского ПО Минцифры.

Разработанное ПО обеспечивает управление коллекцией электронных навигационных карт формата S-57/S-63, их отображение и сопряжение с навигационным оборудованием, а также отображение навигационной информации и целевой обстановки по данным АИС. Система позволяет планировать маршрут плавания судна, наносить объекты пользователя на карту, осуществлять мониторинг движения судна относительно заданного маршрута. В системе предусмотрены сохранение данных пройденного пути, определение места судна на электронных навигационных картах (ЭНК) по визуальным ориентирам и другие функциональные возможности.

Источниками данных для ЭКС «Шкипер» являются приёмник GPS/ГЛОНАСС, судовые навигационные систем и АИС.

Sitronics KT поставляет ПО «Шкипер» в комплекте с различными аппаратными средствами – планшет, ноутбук или компьютер на выбор заказчика, включая с сертификатом класса, с антенной и приёмником GPS/ГЛОНАСС. Программное обеспечение ЭКС «Шкипер» внесено в реестр российского ПО Минцифры РФ.

«Программное обеспечение «Шкипер» Sitronics KT обеспечивает отображение государственных электронных навигационных карт, которые помогают повысить безопасность судоходства, быстро и точно оценивать окружающую обстановку. Данное решение дополнило линейку продуктов компании в области навигационного программного обеспечения», – сказал директор по развитию Sitronics KT Евгений Шишенин.