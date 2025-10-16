Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184513
ИКТ 14346
Организации 11128
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26310
Персоны 79287
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Россия ЮФО Волгоградская область Волго-Донской канал


"Открытие Волго-Донского канала", 1952 г. Пётр Александрович Кривоногов (1911 - 1967) "Открытие Волго-Донского канала", 1952 г. Пётр Александрович Кривоногов (1911 - 1967)
«Волго – Дон», 1952 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978) «Волго – Дон», 1952 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978)

СОБЫТИЯ


16.10.2025 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Дона» десять комплексов с системой «Шкипер» 1
05.12.2023 МТС ускорила интернет на улице, где расположен самый большой в мире памятник реальному человеку 1
29.08.2023 В Волгограде запустили аудиогид о жизни на волжских берегах 1
02.12.2008 «Волгоградский речной порт» управляет ТОиР с помощью TRIM 1
22.01.2008 Рассматриваются варианты соединения Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов 1
22.11.2007 Россия и Казахстан планируют соединить Черное и Каспийское море 1
29.10.2007 «Транзас» оснастит судоходные танкеры 1
26.06.2007 Terra-SAR передал первые снимки 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1
02.11.2006 К концу 2007 года электронные навигационные карты будут созданы для всей европейской части России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13909 2
Совзонд - Sovzond 120 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Самгау - научно-технологический холдинг 4 1
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС -  Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 25 1
Окская судоверфь 4 1
ВРП - Волгоградский речной порт 2 1
Камышинский речной порт 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 61 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5785 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16905 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1388 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6098 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2615 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28776 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12065 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 761 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9099 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8543 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3919 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8615 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1592 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3037 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3197 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25368 1
Управляемость - Manageability 1888 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1935 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9991 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 935 1
МТС Big Data 305 2
Google Play - Google Store - Android Market 3406 1
Apple - App Store 2981 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 86 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Сахарова Наталья 71 2
Секачев Владимир 2 2
Оголева Марина 1 1
Юркова Ирина 1 1
Ахметов Серик 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 8
Европа 24561 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 377 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1093 3
Армения - Республика 2362 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 813 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 39 2
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 2
Россия - ЦФО - Рыбинское водохранилище - Рыбинское море 8 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 32 2
Беларусь - Белоруссия 5985 2
Азовско-Черноморский бассейн 9 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 124 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 745 2
Казахстан - Республика 5762 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 126 1
Азовское море - Азовское побережье 43 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Калачёвский район - Калач-на-Дону 9 1
Италия - Итальянская Республика 4418 1
Германия - Федеративная Республика 12897 1
Земля - планета Солнечной системы 10599 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2391 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Камышин 23 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 96 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2885 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 258 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 429 1
Евразия - Евразийский континент 626 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1391 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 5
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 920 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6862 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 649 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 731 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10419 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 963 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 1
Казахстан Сегодня 309 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 187 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще