Проекты по строительству физической инфраструктуры оказались среди первых, которые попали под сокращение и «заморозку» после введения санкций. Заказчики оценивают целесообразность инвестиций в новых условиях, рассматривая возможность перехода в публичные облака или адаптируя свои запросы под новые реалии. Весной произошел обвал рынка, однако уже к концу 2022 г. наблюдалось оживление, хотя пока полностью преодолеть спад невозможно — отечественные вендоры не способны целиком закрыть имеющийся спрос ни с точки зрения объемов, ни с точки зрения линейки продукции. При этом возможности каналов параллельного импорта имеют жесткие ограничения по объемам, ценам и срокам поставок.

Глобальному рынку ИТ-инфраструктуры пообещали рост, но не в России

По данным компании IDC, 2020–2021 гг. оказались не самыми удачными для глобального рынка физической инфраструктуры, в этот период были зафиксированы минимальные темпы роста затрат на вычислительные системы и СХД — 0,4% в 2020 г. и 2,7% в 2021 г. Зато по итогам 2022 г. аналитики прогнозируют существенное оживление рынка и ожидают рост на уровне 12%.

Ситуация в России после введения санкций кардинально отличается от общемировой, здесь никакого оживления не предвидится. Да и в целом Восточная Европа, как полагают в IDC, станет единственным регионом, в котором расходы на ИТ-инфраструктуру будут падать. Например, во втором квартале 2022 г. сокращение составило 42,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это неудивительно — российский рынок был одним из крупнейших в регионе. А по оценке F+ tech, снижение объема поставок систем хранения на российский рынок за 11 месяцев 2022 г. достигло 30-50% (в денежном выражении). Впрочем, в ближайшие пару лет объем продаж СХД в России восстановится.

Глобальные расходы на ИТ-инфраструктуру в 2019–2022 гг.

Категория затрат Расходы в 2019 г., $млрд Расходы в 2020 г., $млрд Рост в 2020/2019 г., % Расходы в 2021 г., $млрд Рост в 2021/2020 г., % Расходы в 2022 г., $млрд Рост в 2022/2021 г., % Публичные облака 45 52,4 16,0% 53 1,1% 61 15,1% Частные облака 21,4 21,5 0,3% 23 6,9% 27,9 21,4% Классическая инфраструктура 67,7 61 -9,9% 62,6 2,6% 66,4 6,1% Итого: 67,7 134,9 0,4% 138,6 2,7% 155,3 12,0%

Источник: СNews Analytics, на основе данных IDC, 2022

Отечественный рынок облачных услуг при этом в 2022 г. вырос на 41,6%, как за счет увеличения спроса, так и вследствие роста цен.

Инфраструктурные проекты «заморозили»

Особенно сложным оказалось первое полугодие 2022 г. Из-за ухода иностранных вендоров были нарушены традиционные каналы поставок. Кроме того, бизнес приостановил реализацию многих проектов, чтобы понять, как действовать в новых условиях. В этой ситуации количество заказов значительно сократилось, а оборудование приходилось везти через третьи страны или покупать из оставшихся в России запасов по завышенным ценам. В второй половине года, когда стабилизировался курс рубля и были налажены каналы поставок параллельного импорта, на рынке наблюдалось оживление. Однако пока нет общего понимания, насколько значительным было восстановление рынка во втором полугодии.

Некоторые участники отрасли настроены достаточно оптимистично: «В первом полугодии рынок физической ИТ-инфраструктуры серьезно сократился. Однако сейчас мы наблюдаем эффект отложенного спроса и не исключаем, что этот год может быть для инфраструктурного рынка даже чуть более успешным, чем предыдущий», — полагает директор центра вычислительных комплексов компании «Инфосистемы Джет» Илья Воронин.

Фото: © scanrail / Фотобанк Фотодженика Проекты по строительству физической инфраструктуры оказались среди первых, которые попали под сокращение и «заморозку» после введения санкций

Впрочем, рост не всегда достигается за счет количества поставляемого оборудования, большую роль играет фактор высоких цен: «В настоящий момент мы не отмечаем сокращения закупок ИТ-инфраструктуры, а в денежном выражении можно даже говорить о росте, — отмечает Алексей Морозов, вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group. — На это повлияли как желание заказчиков купить оборудование «про запас», так и рост цен, связанный в том числе с дополнительными логистическими затратами».

CNewsDataCenter. Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, % 1 Инфосистемы Джет 20 007 762 16 254 577 23,1% 2 Ай-Теко 16 209 521 14 701 239 10,3% 3 IBS 15 945 309 14 651 982 8,8% 4 Inline Technologies 3 253 379 2 434 556 33,6%

Источник: CNews Analytics, 2023 Перейти к полной таблице

Представители других компаний настроены более пессимистично. Согласно оценке IBS Platformix (входит в группу компаний IBS), объем рынка физической ИТ-инфраструктуры в 2022 г. (в денежном выражении) составит порядка 60% от аналогичного показателя 2021 г. Одним из ключевых моментов является утрата привычного механизма финансирования цепочки поставок оборудования, который обеспечивался ушедшими производителями. По оценке компании дефицит оборотных средств, необходимых для осуществления поставок корпоративного ИТ-оборудования в привычных рынку объемах, составляет $1,5–2 млрд. Главным фактором повышения среднего уровня цен на рынке стал товарный дефицит и, конечно, усложнение и удорожание цепочек движения товаров и средств.

CNews Infrastructure. Крупнейшие системные интеграторы: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, % 1 Ай-Теко 20 140 318 18 374 629 9,6% 2 IBS 14 441 108 13 440 786 7,4% 3 Rubytech 13 729 829 19 572 255 -29,9% 4 Инфосистемы Джет 13 098 570 н/д н/д 5 Sitronics Group 8 899 208 8 682 867 2,4%

Заместитель технического директора по комплексным проектам Step Logic Андрей Кондратьев также ожидает сокращение объемов рынка физической ИТ-инфраструктуры по итогам 2022 г. «Это связано не только с уходом вендоров, но и с финансовой неопределенностью в весенне-летний период, — говорит он. — Большинство заказчиков в этот период приостановили деятельность по развитию и вынужденно занялись более насущными проблемами, в частности, обеспечением поддержки своей текущей инфраструктуры». При этом Андрей Кондратьев считает, что спрос на строительство ИТ-инфраструктуры сохранится, но перейдет на будущие периоды.

Пока отечественные СХД не могут заменить продукцию ушедших вендоров

В условиях ухода иностранных производителей российские заказчики ищут замену у отечественных поставщиков. Например, в декабре 2022 г. стало известно о том, что «Ростелеком» полностью переходит на закупку российских серверов. Однако российские вендоры пока не могут обеспечить объемы, необходимые рынку. По оценке IBS Platformix, рост поставок отечественного железа в 2022 г. составит 10–15%, хотя из-за ухода иностранных вендоров его доля в общих поставках удвоится и составит 20–25% от всего рынка корпоративного ИТ-оборудования. Однако в долгосрочной перспективе именно локальные решения займут доминирующую позицию на рынке — через 5 лет доля оборудования, поставляемого по параллельному импорту, не будет превышать 15%, полагают в IBS Platformix.

В целом у российского рынка нет иного пути, кроме как развивать собственное производство, так как параллельный импорт не способен полностью обеспечить потребности рынка, а оборудование, поступающее по таким каналам, стоит дороже, не имеет поддержки и подвержено рискам во время транспортировки. При этом российское железо также собирается из иностранных компонентов, однако ограничения на их ввоз не столь строгие, как для конечной продукции, обращает внимание директор департамента инфраструктуры информационных систем АМТ-Груп Владимир Попов: «Понятно, что оборудование под российскими марками, в подавляющем большинстве, собирается из иностранных компонентов, но импорт этих компонентов происходит по другим правилам, нежели импорт готовых устройств».

Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС 20 007 762 16 209 521 15 945 309 3 253 379 2 984 152 2 817 060 2 187 285 2 134 568 2 091 776 1 558 000

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При этом ситуация по разным типам оборудования существенно различается. Так, в России уже налажено производство серверов достаточно высокого качества, в то же время в области СХД вендоры пока способны закрыть только базовые потребности. «Большинство серверов построены на процессорах и элементной базе предыдущего поколения, но они закрывают 95% наших потребностей в плане развития и ротации серверного парка. В части же СХД более или менее хорошо закрыт только нижний сегмент», — рассказывает Владимир Попов. На данный момент, по его мнению, есть отечественные решения для хранения «холодных» данных — видеоархивов и резервных копий, а также платформы для программно-определяемых хранилищ, ориентированных на потребности массового сегмента. Но ничего сравнимого с высокопроизводительными решениями среднего и корпоративного класса ведущих мировых производителей у нас нет. Что сильно ограничивает возможность построения инфраструктуры высоконагруженных баз данных, которые являются основой для большинства корпоративных приложений.

Крупнейшие системные интеграторы России Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС 20 140 318 14 441 108 13 729 829 13 098 570 8 899 208 8 376 000 6 531 150 4 630 000 3 882 455 3 841 845

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Сходного мнения придерживается Алексей Морозов: «На рынке СХД мы не видим значимых изменений, продукты российских производителей используются скорее точечно, там, где в рамках законодательства им обеспечиваются значимые преимущества. Не будем забывать, что многие решения российской виртуализации базируются на гиперконвергентной архитектуре, которая не предполагает выделенных СХД. В текущем году наши клиенты отдавали предпочтение СХД производителей из других стран, масштабируя уже имеющиеся инсталляции».

Таким образом, хотя доля российских вендоров на рынке ИТ-инфраструктуры кардинально увеличится, полностью заменить иностранных поставщиков в ближайшем будущем они не смогут, и часть требуемого железа по-прежнему придется ввозить по каналам параллельного импорта.