Sitronics Group вошла в рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-услуг CNews Analytics

Согласно рейтингу CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ-услуг», Sitronics Group сохранила свои позиции в списке топ-10 компаний. Рейтинг основан на финансовых результатах поставщиков ИТ-услуг за 2023 г. Sitronics Group сохранила за собой 9 строчку рейтинга среди крупнейших компаний.

Sitronics Group оказывает полный объем ИТ-услуг от консалтинга по выбору решений до их интеграции и внедрения, является поставщиком аппаратных и программных решений. Компания осуществляет техподдержку программного обеспечения и оборудования.

В продуктовом портфеле представлены также специализированные решения для судовождения и морской логистики, платформы для промышленной безопасности и повышения эффективности персонала и бизнес-процессов, программное обеспечение и оборудование для масштабирования информационной инфраструктуры, в том числе критической. В прошлом году Sitronics Group начала производить и поставлять собственные модульные центры обработки данных, сертифицированные международным отраслевым центром Uptime Institute с подтвержденным уровнем надежности TIER III.

«Драйверами развития сегмента ИТ-услуг остаются процесс импортозамещения, а также спрос российских заказчиков на ИТ-аутсорсинг. Для всех организаций критически важно бесперебойное функционирование ИТ-систем. Эти факторы поддерживают стабильный спрос на услуги крупных ИТ-компаний и интеграторов, обладающих необходимыми компетенциями. Сегодня многие предприятия готовы передавать ИТ-задачи надежному партнеру, который будет отвечать за все процессы», – отметил вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.