Sitronics Group внедрила в филиале «Уралхима» платформу позиционирования для контроля за эффективностью сотрудников и промышленной безопасности

Sitronics Group внедрила платформу позиционирования в филиале «Уралхима» для контроля за эффективностью сотрудников и промышленной безопасности.

Платформа точного позиционирования Sitronics Group, разработанная и развернутая на предприятии инженерами компании (входит в АФК «Система»), позволяет контролировать плановое и фактическое время выполнения трудовых задач сотрудников технических служб, их фактическое местоположение, создает отчет о событиях, в том числе тревожных сигналах, отклонениях от маршрута, преждевременного завершения работ.

Sitronics Group внедрила на территории двух корпусов технологического цеха березниковского филиала «Азот» ОХК «Уралхим» (Пермский край) систему точного Indoor-позиционирования сотрудников. Она решает сразу несколько бизнес-задач: отслеживает эффективность выполнения работ технических и ремонтных служб завода, нахождение на рабочем месте, уведомляет о нарушениях охраны труда и промышленной безопасности на территории химпроизводства.

Система представляет из себя программно-аппаратный комплекс, состоящий из платформенной части, развёрнутой на сервере в периметре сети заказчика, с веб-доступом и автономных маяков, выдерживающих агрессивную среду химического производства нитрит-нитратных солей, включая влажность, пары, повышенные температуры на определенных участках, и телефонов с предустановленным приложением, которое превращает телефон в трекер. Также решение имеет функцию обратной связи – сотрудник в любой момент времени может подать сигнал SOS, если с ним что-то случилось.

В системе используются беспроводные технологии, к примеру, на «Уралхиме» трекеры получают информацию об уровне сигнала от маяков посредством цифрового радио протокола передачи данных BLE 4.0 (Bluetooth Low Energy), благодаря чему рассчитывается положение трекера в пространстве. Функционал платформы обеспечивает предоставление аналитики на основе точного позиционирования внутри цехов с привязкой к плану помещений, в том числе с помощью тепловых карт, а также позволяет выгружать журналы и отчеты по событиям.

«Сотрудникам, выполняющим контролирующие функции, предоставлен доступ к интерфейсу платформы. Они могут выгружать статистику по каждому сотруднику или в режиме реального времени посмотреть, где находится тот или иной работник, какие контрольные точки уже пройдены. В системе также виден КПЭ каждого рабочего или технолога: плановое время выполнения трудовых обязанностей и фактическое, какие события с ним произошли за любой выбранный период, будь то подача тревожного сигнала, отклонение от маршрута, преждевременное завершение работы», – сказал вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023 ритейл

Ключевой целью внедрения системы на предприятии было повышение эффективности труда рабочего персонала и технологов-обходчиков. Выбранные для внедрения решения цеха обслуживают 65 сотрудников. Система отображает маршруты, по которым каждый работник должен выполнять обход и осмотр участков и агрегатов. Логику работы системы разработчики сфокусировали на времени согласно клиентскому техзаданию - на каждую задачу выделен необходимый временной промежуток.

«Во-первых, с помощью мониторинга мы планируем работать на опережение, не допускать чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, так как в режиме реального времени будет видно, где в конкретный момент находится сотрудник. Во-вторых, мы рассчитываем на сокращение внеплановых остановок, поскольку от периодичности и качества осмотров оборудования напрямую зависит своевременное принятие решений о проведении технического обслуживания», – отметил Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций ОХК «Уралхим».

Кроме контроля технологических рабочих заданий, в системе можно выделить зоны на предприятии, которые считаются опасными. Если сотрудник заходит в «красную» зону, контролирующим сотрудникам поступит оповещение.

Также систему возможно настроить и на решение других задач, в зависимости от целей, поставленных заказчиком. К примеру, помимо промышленной безопасности, охраны труда и контроля качества выполнения процессов, можно мониторить и транспортные средства, товары или грузы. Решение будет полезно также предприятиям, эксплуатирующим торговые помещения, охраняемые территории, хранилища и складские базы, в которых необходим контроль работы персонала, его перемещений и выполненных заданий.