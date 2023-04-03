Sitronics Group внедрила систему точного позиционирования в шахте горнорудного предприятия

Sitronics Group (входит в АФК «Система») создала систему точного позиционирования горнорудной техники железорудного месторождения. Это одно из первых подобных решений в стране, работающее на частной беспроводной сети LTE в условиях подземных шахт в коммерческой эксплуатации, отмечают в компании.

В шахте с помощью выделенной сети LTE/5G-ready работает подсистема позиционирования техники с точностью до 5 метров. Важной целью развертывания инфраструктуры связи стало создание системы контроля за работой техники на глубине более 100 метров. У персонала шахты появилась возможность использовать мобильные терминалы для оперативной связи друг с другом на глубине более 100 метров, а также с диспетчером на поверхности посредством привычного нам телефонного звонка или с использованием технологии Push-to-talk. В том числе имеется возможность обмена с другим абонентом медиа файлами, например, фотографией участка, для оперативного принятия решения службами.

Для функционирования подсистемы позиционирования в шахте размещены стационарные устройства, так называемые анкеры, обменивающиеся информацией о местоположении с устройством, расположенным на транспорте, посредством специализированного радиоинтерфейса. А в местах отсутствия стационарных точек (анкеров) информация передается в систему через LTE-шлюз, установленный на технике, посредством обмена информации оборудования на технике с автономными точками отметки, расположенными в шахте. Оборудованием позиционирования обеспечены несколько десятков единиц самоходной техники и шахтных локомотивов.

У системы позиционирования есть веб-интерфейс. Диспетчер имеет возможность отслеживать местоположение и скорость перемещения техники в шахте в режиме реального времени, а в случае необходимости менять задачи и маршруты самоходной техники. В том числе подсистема позволяет создавать различные отчеты на основании накопленных ретроспективных данных по передвижению техники. Благодаря созданию сети сотовой передачи данных LTE информация из шахты поступает оперативно без задержек

Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» Маркет

Внедрение и интеграция подсистем позиционирования и диспетчеризации повысит производительность предприятия, при этом сократит время реагирования на внештатные ситуации и снизит их риски за счет точного определения местоположения и состояния самоходной техники на всем протяжении горной выработки.

«Создание инфраструктуры точного позиционирования, интегрированной с сетью технологической связи LTE на действующей шахте в условиях проведения подземных горных работ, является уникальным инженерным проектом, реализованным благодаря слаженной работе нескольких коллективов специалистов. Технические решения, примененные в ходе строительства, не имеют аналогов в нашей стране и в дальнейшем послужат основой при проектировании систем позиционирования для промышленных предприятий различных отраслей экономики», - отметил вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.