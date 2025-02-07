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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дорофеева Мария



07.02.2025 «Яндекс Аренда» запустила личный кабинет для риелторов — участников партнерской программы 1
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дорофеева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Luxms 81 2
Diasoft - Диасофт 880 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1050 1
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Мосэнерго ПАО 128 2
Локотех - Локомотивные технологии 48 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3339 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 131 2
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Окунь Дмитрий 17 2
Пай Мария 2 2
Макарова Татьяна 5 2
Дорофеев Дмитрий 31 2
Нарских Андрей 2 2
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Дегтярев Павел 2 1
Зайчиков Илья 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8481 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3214 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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