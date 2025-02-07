Дорофеева Мария
Дорофеева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Окунь Дмитрий 17 2
|Пай Мария 2 2
|Макарова Татьяна 5 2
|Дорофеев Дмитрий 31 2
|Нарских Андрей 2 2
|Печенин Алексей 18 2
|Качайкин Евгений 2 2
|Шестаков Сергей 18 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Морозов Алексей 53 2
|Захаров Алексей 47 2
|Чевкота Олег 15 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Симаков Олег 113 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Кудрявцев Александр 3 1
|Анасенко Ирина 10 1
|Терсков Сергей 2 1
|Дегтярев Павел 2 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144856 2
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
|Россия - ПФО - Ульяновская область 613 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3214 2
|Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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