«Яндекс Аренда» подключила верификацию пользователей через «Госуслуги»

Сервис долгосрочной аренды жилья «Яндекс Аренда» внедрил подтверждение личности через «Госуслуги». Теперь вместо загрузки фото паспорта пользователям достаточно разрешить загрузить данные с портала «Госуслуг». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

«Подтвердить личные данные собственникам, арендаторам и риелторам-партнерам сервиса станет проще и быстрее. Теперь пользователям сервиса не обязательно загружать фото паспорта и делать фото с документом для прохождения верификации. Необходимо только предоставить разрешение на загрузку паспортных данных с Госуслуг», – сказала Мария Дорофеева, руководитель продукта сервиса «Яндекс Аренда».

Теперь после регистрации в сервисе «Яндекс Аренда» можно выбрать опцию «Добавить данные с Госуслуг», чтобы загрузить подтвержденные паспортные данные. В отдельном открывшемся окне появится форма авторизации на портале «Госуслуги». После входа в аккаунт нужно разрешить использование данных и привязать аккаунт к сервису «Яндекс Аренда». Данные в личный кабинет на «Яндекс Аренде» добавятся автоматически. Дополнительно загружать фото документа и селфи с разворотом паспорта больше не требуется.

Опция доступна всем пользователям «Яндекс Аренды» на сайте и в последней версии мобильного приложения. Подтвердить личность через «Госуслуги» могут арендодатели, арендаторы и риелторы-партнеры из всех регионов и городов работы сервиса.