Термокул ГК Рефкул


Завод «Рефкул» (входит в ГК «Термокул») – завод по производству холодильной и климатической техники, локализованный в Боровском районе Калужской области на территории ОЭЗ ППТ «Калуга».

СОБЫТИЯ

03.03.2026 На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20% 1
27.12.2023 Александр Ежов -

Александр Ежов, С3 Solutions о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

 1
27.12.2023 Дарья Алексанкина -

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
 

 1
24.07.2017 Образец МЦОД TelecomOutdoorNGm от GreenMDC представлен в Москве 3

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1232 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 2
Envicool 8 2
Hiref 9 1
Yandex - Яндекс 8668 1
Softline - Софтлайн 3358 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 683 1
Крок - Croc 1822 1
Schneider Electric 594 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4637 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 992 1
Allwinner Technology 19 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 44 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Haier Group 213 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 343 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 151 1
STULZ 26 1
VYBOS - Вайбос 4 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Газпром нефть 681 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3542 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74247 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12150 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19044 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21870 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23439 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1546 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2895 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2869 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15016 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11644 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10184 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6306 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32259 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32097 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1021 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1849 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8421 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 524 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 87 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2902 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2385 1
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 40 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 671 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2274 1
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 110 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 336 1
Электротехника - инвертор 162 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 100 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1145 1
Вентилятор - Fan 1034 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1401 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2115 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 13 1
Алексанкина Дарья 12 1
Ежов Александр 4 1
Морозов Алексей 62 1
Малышев Георгий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 159103 4
Европа 24712 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18437 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53651 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46244 2
Азия - Азиатский регион 5785 2
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 196 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7390 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 2
Импортозамещение - параллельный импорт 571 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10569 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 738 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4438 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2532 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55286 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51542 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32117 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6317 1
Энергетика - Energy - Energetically 5550 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4411 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
N+1 - Издание 183 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8440 1
