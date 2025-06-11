Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176764
ИКТ 13759
Организации 10713
Ведомства 1467
Ассоциации 1002
Технологии 3464
Системы 25776
Персоны 75773
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2649
Мероприятия 855

Envicool


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 DataDome завершила модернизацию ЦОДа Linx Datacenter 1
24.09.2024 Построить ЦОД в России: проблемы и возможности 1
06.09.2024 Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров 1
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера 1
27.12.2023 Александр Ежов -

Александр Ежов, С3 Solutions о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

 1
27.12.2023 Дарья Алексанкина -

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
 

 1
24.05.2023 «Датарк» и Envicool завершили совместный проект 1
10.02.2023 OCS начинает продвижение прецизионных кондиционеров Envicool 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Envicool и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 470 2
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
TÜV 63 1
Datark - Датарк 11 1
Softline - Софтлайн 3005 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 548 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 311 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 904 1
Цифра ГК 2482 1
Yandex - Яндекс 7789 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Schneider Electric 580 1
Крок - Croc 1785 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1657 1
Haier Group 182 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Proway - Провэй 7 1
Болид НВП - Bolid 91 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
3data - 3дата 87 1
Термокул ГК - Рефкул 3 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
Русагро Группа Компаний 300 1
Газпром нефть 644 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 43 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3112 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11443 8
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2678 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1477 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30668 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13858 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 95 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 494 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2244 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14052 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2635 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 75 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8109 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2492 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6548 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9882 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12366 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 476 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 39 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 626 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1317 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8098 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4102 1
Электротехника - инвертор 150 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1730 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 986 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1515 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21909 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2639 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1810 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 12 1
Алексанкина Дарья 11 1
Ежов Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 4
Азия - Азиатский регион 5624 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 3
Европа 24407 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Германия - Федеративная Республика 12792 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2757 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 486 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 165 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 2
Импортозамещение - параллельный импорт 522 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 2
Энергетика - Energy - Energetically 5257 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5740 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1853 1
Образование в России 2375 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4147 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5770 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4256 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3100 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 224 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3401 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 719 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6004 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 431 1
N+1 - Издание 172 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 244 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще