OCS начинает продвижение прецизионных кондиционеров Envicool

OCS Distribution начинает продвижение в ИТ-канале прецизионных кондиционеров и систем охлаждения с функцией естественного охлаждения (iFreecooling) производителя Envicool. Компания с 2005 г. создает оборудование для управления температурным режимом: решения для контейнерных и модульных ЦОДов, микросерверных стоек, охлаждения телекоммуникационных площадок. Также продуктовая линейка вендора включает индивидуальные решения для охлаждения различного оборудования.

На текущий момент продукцию Envicool используют клиенты в более чем 120 странах по всему миру. Решения компании сертифицированы в соответствии со стандартами ISO9001, ISO14001 и ISO45001 и одобрены международными организациями: CCC, CE, UL, TUV, China Evergy Saving.

Оборудование вендора заинтересует инжиниринговых партнеров OCS и системных интеграторов, которые занимаются проектированием ЦОДов. Так, портфель дистрибьютора пополнят прецизионные кондиционеры и системы охлаждения серии CyberMate и XRow, которые отличает высокая энергоэффективность, компактность и опционально интегрированная функция естественного охлаждения (iFreecooling). Конструкция системы с высоким показателем AEER и функцией совместной работы, а также ПО собственной разработки с уникальной логикой не только решают задачу по охлаждению, но и снижает PUE (Power Utilization Efficency) центра обработки данных.

Оборудование серии CyberMate и XRow имеет широкую сферу применения. Оно подходит для использования в: серверных помещениях; коммутационных залах, ЦОДах, КЦОДах и МЦОДах; лабораториях и помещениях с высокоточным поддержанием тепло-влажностных параметров; аппаратных помещениях промышленной автоматики; помещений, предназначенных для проведения испытаний, и центров калибровки; помещений для ИБП и аккумуляторов.

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Поддержкой и продвижением решений Envicool займется департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты готовы провести консультации по оборудованию вендора и оказать помощь на этапе пресейл-активностей. Продукция складской программы Envicool будет доступна в наличии на складе OCS с февраля 2023 г.