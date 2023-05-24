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«Датарк» и Envicool завершили совместный проект

«Датарк», разработчик и производитель модульных центров обработки данных в России, и компания Envicool, производитель климатического оборудования, объявили о завершении пилотного проекта по запуску системно-технической инфраструктуры системы информационной безопасности на линейных объектах крупнейшего заказчика топливно-энергетического комплекса страны.

Выбор производителя Envicool в качестве партнера проекта стал результатом длительной работы, включавшей в себя изучение документации, двухмесячное тестирование образцов, обучение инженеров «Датарк» на монтаж, пусконаладку и обслуживание кондиционеров различных линеек вендора.

В пилотном проекте для обеспечения охлаждения серверного оборудования в пяти модульных ЦОДах, поставленных компанией «Датарк», применялись межрядные прецизионные кондиционеры XR6020 явной холодопроизводительностью 23+кВт. Благодаря их ширине в 300 мм, удалось получить компактное решение на платформе Datark All-In-One, то есть разместить всю ИТ и инженерную инфраструктуру в одном модуле габаритами 3150х10000 мм.

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В настоящий момент «Датарк» и Envicool реализуют новые совместные проекты.

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