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GreenMDC CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2026 Telinter Distribution и GreenMDC объявляют о партнерстве 1
13.11.2025 GreenMDC в 3 раза увеличила производственные мощности 1
17.12.2024 OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC 1
12.08.2024 Подтверждена работоспособность МЦОДов GreenMDC в труднодоступном регионе с экстремальным климатом 2
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера 2
15.03.2023 Модульные ЦОДы GreenMDC получили сертификаты пожарной и сейсмической безопасности 2
23.05.2022 Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере 1
21.10.2020 GreenMDC разработала «супероболочку» для суперкомпьютера МАИ 1
30.01.2019 Россияне создали компактный масштабируемый ЦОД 3
12.07.2018 GreenMDC и 3data представили сервис по аренде и размещению МЦОД 4
19.04.2018 «ЦИТ ВО» внедрил модульный ЦОД от GreenMDC 3
01.11.2017 GreenMDC изготовил и запустил МЦОД для «Юлмарта» 1
02.03.2017 Atos и производитель модульных ЦОД GreenMDC подписали соглашение о сотрудничестве 2
03.03.2016 «Крок» договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC 1

Публикаций - 14, упоминаний - 25

GreenMDC и организации, системы, технологии, персоны:

GreenMDC - Грин ЭмДиСи 51 13
Болид НВП - Bolid 103 2
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 2
Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 9 1
STULZ 26 1
Sunline Engineering - Санлайн Инжиниринговая компания 1 1
Envicool 9 1
Ростех - Автоматика Концерн 1810 1
Huawei 4475 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 259 1
Крок - Croc 1937 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 536 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
3data - 3дата 101 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 52 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
Оз ГРК - Озерная горнорудная компания 1 1
VYBOS - Вайбос 4 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 126 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12619 13
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 93 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32956 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15759 7
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД 80 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63655 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1593 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2989 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60573 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6533 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24901 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4536 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1806 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1556 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9182 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1317 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27009 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2451 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 133 1
ГРЩ - Главный распределительный щит 9 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4241 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 433 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11996 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22644 1
Аксессуары 4240 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1027 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1650 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1946 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 531 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3578 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1375 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 32 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10491 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6387 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35495 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10076 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 552 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4606 1
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 14 4
3data DC Camping 1 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Google Android 15103 1
Клименко Федор 25 8
Малышев Георгий 14 2
Губин Алексей 8 1
Шумай Михаил 5 1
Клиновский Роман 1 1
Шуваев Артем 1 1
Ласый Александр 8 1
Вознесенский Александр 3 1
Погосян Михаил 22 1
Стрелец Михаил 2 1
Милованов Александр 2 1
Хала Илья 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 163730 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47113 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1172 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 547 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 56 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 3
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