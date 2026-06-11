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GreenMDC CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 25
GreenMDC и организации, системы, технологии, персоны:
|GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 14 4
|3data DC Camping 1 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
|Google Android 15103 1
|Клименко Федор 25 8
|Малышев Георгий 14 2
|Губин Алексей 8 1
|Шумай Михаил 5 1
|Клиновский Роман 1 1
|Шуваев Артем 1 1
|Ласый Александр 8 1
|Вознесенский Александр 3 1
|Погосян Михаил 22 1
|Стрелец Михаил 2 1
|Милованов Александр 2 1
|Хала Илья 48 1
|N+1 - Издание 185 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448509, в очереди разбора - 727380.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448509, в очереди разбора - 727380.
Создано именных указателей - 196033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.