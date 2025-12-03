Разделы

Kehua Tech Xiamen Kehua Hengsheng

Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng

03.12.2025 Китай лишают важнейших материалов, без которых невозможен выпуск современных чипов. Краник закручивает Япония 1
15.02.2024 В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера 1
08.08.2022 С3 Solution, Kehua Tech и GreenMDC подписали стратегическое соглашение 2
27.01.2021 Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве 2
16.11.2020 Игорь Поздняков, Kehua Tech: Потребность в наращивании мощности диктует спрос на модульные ИБП для дата-центров 2
24.09.2020 Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» 2
02.07.2020 Оксана Кузьмина, Kehua Tech: Китайские производители ИБП планируют интервенцию на российский рынок 2
28.05.2020 Datadome завершил проектирование для ЦОДа Imaqliq в Санкт-Петербурге 1
14.03.2014 Delta поставит ИБП большой мощности для China Telecom 1

Болид НВП - Bolid 92 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 43 2
Imaqliq - Имаклик Сервис 13 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Hiref 9 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 38 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
МегаФон 9892 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Emerson 85 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
TÜV 66 1
3data - 3дата 95 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
Электроника - IGBT - Insulated-Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным затвором 31 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 3
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 167 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 351 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 85 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 125 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Электротехника - инвертор 162 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 680 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 581 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1026 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 845 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 714 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 1
Электроэнергетика - Электропитание - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор (стабилизатор) напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 66 1
Kehua Tech MR - серия ИБП 3 3
Kehua Tech KR - серия ИБП 2 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
Kehua Tech FR UK DL 1 1
DataDome - DataFloor - ДатаФлор 8 1
Imaqliq ЦОД 3 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 13 1
Киселева Анастасия 6 1
Монахов Роман 6 1
Малышев Георгий 12 1
Корзун Дина 1 1
Павлов Андрей 41 1
Кузьмина Оксана 1 1
Поздняков Игорь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 509 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 98 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
Образование в России 2559 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
N+1 - Издание 181 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
