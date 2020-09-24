Kehua Tech проведет благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»

Компания Kehua Tech проводит благотворительную акцию «Добрый ИБП» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

В рамках акции часть денежных средств от всех проданных источников бесперебойного питания Kehua будет перечислена в адрес фонда «Подари жизнь».

Таким образом, заботясь о безопасности бизнес-процессов своих компаний, вы сможете помочь победить болезнь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Акция продлится с 25 сентября по 25 ноября 2020 года.

Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» учрежден 26 ноября 2006 г. актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Является юридическим лицом.

Задачи фонда: сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями; помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые; привлечение общественного внимания к проблемам больных детей; содействие развитию безвозмездного донорства крови; оказание социальной и психологической помощи больным детям; содействие работе волонтерских групп при детских онкогематологических клиниках.