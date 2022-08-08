С3 Solution, Kehua Tech и GreenMDC подписали стратегическое соглашение

С3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, Kehua Tech, производитель и поставщик энергетического оборудования, и GreenMDC, российский производитель модульных ЦОД, подписали стратегическое соглашение. В рамках сотрудничества партнеры обеспечат заказчикам – крупным дата-центрам и системным интеграторам – комплексные поставки необходимых элементов в сфере инженерной инфраструктуры для дата-центров, включая системы размещения серверного оборудования, изоляции, вентиляции и кондиционирования от C3 Solutions, источники бесперебойного питания (ИБП) от Kehua и модульные центры обработки данных с комплектами оборудования от GreenMDC.

Все поставляемые решения на 100% совместимы между собой и будут предлагаться заказчикам в режиме «одного окна». Набор необходимых продуктов можно будет оформить и получить через одного из партнеров без необходимости заключать договор с каждым из них. При этом каждый из производителей – участников альянса берет на себя прямую ответственность за свой продукт. Партнеры также объединят усилия для продвижения решений и проведения совместных маркетинговых мероприятий, нацеленных на повышение узнаваемости их брендов.

C3 Solutions имеет давний опыт партнерства с компанией GreenMDC. Почти за пять лет сотрудничества компании реализовали более 15 совместных проектов разного масштаба, в частности, дата-центр для ГКУ «Центр информационных технологий Волгоградской области». Благодаря слаженной работе партнеров, продуманности решений и их 100-процентной готовности к эксплуатации все запущенные проекты выдержали проверку временем и успешно эксплуатируются заказчиками.

Новый участник альянса − Kehua Tech – известен высокими техническими стандартами и безупречным качеством продукции. Компания предлагает широкую линейку ИБП: модульные и моноблочные ИБП от 1–1600 кВА в одном корпусе, комплектуются как свинцово-кислотными, так и литиевыми батареями. Модульные ИБП Kehua обеспечивают «горячую» замену компонентов и высший коэффициент готовности, имеют компактные размеры и одни из лучших на рынке плотность мощности и КПД. Вся производимая продукция имеет сертификат соответствия требованиям стандартов UL, CE, TUV, SAA и CQC. Оба российских участника альянса неоднократно совместно с Kehua поставляли оборудование (среди заказчиков – «Россети», структуры «Роскосмоса», 3data и другие).

Роман Монахов, коммерческий директор C3 Solutions, сказал: «Ситуация, которая сложилась на рынке инженерной инфраструктуры для ЦОД после ухода многих иностранных производителей, сталкивает нас с новыми вызовами. Мы видим, как растет спрос на готовые комплексные решения, которые раньше поставлялись западными игроками, и не можем сидеть, сложа руки. Мы должны оперативно предложить рынку достойную альтернативу и обеспечить российских заказчиков продуктами, устойчиво работающими в условиях любой турбулентности и сопоставимыми по качеству с западными аналогами. Теперь вместе с партнерами такого уровня как Kehua Tech и GreenMDC мы сможем решить эту задачу на самом высоком уровне».

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Георгий Малышев, коммерческий директор GreenMDC, сказал: «Для нас как для производителя комплексных МЦОД заводского изготовления очень важно предлагать нашим заказчикам проверенные и качественные решения, положительно зарекомендовавшие себя в ходе эксплуатации на всей территории РФ в разных климатических регионах − от Архангельска до Владивостока и от Майкопа до Якутска».

Производственные мощности каждого из партнеров позволяют выполнять заказы в любом объеме. Совместные поставки начнутся в конце лета 2022 г.