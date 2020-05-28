Datadome завершил проектирование для ЦОДа Imaqliq в Санкт-Петербурге

Интегратор инженерных систем Datadome завершил работу над проектной документацией стадии «П» для дата-центра Imaqliq, планирующего расширение действующего центра обработки данных.

В апреле 2020 г. команда Datadome завершила разработку проектной документации стадии «П» для коммерческого ЦОДа компании «Дата-центр Imaqliq». Дата-центр общей мощностью 1,8 МВт и площадью 360 м2, рассчитанный на установку 150 серверных шкафов, был введен в эксплуатацию в 2010 г. Комплекс работ, проведенных специалистами Datadome, представляет собой вторую очередь проекта и предполагает создание еще двух машинных залов, рассчитанных на установку 108 серверных шкафов в каждом с увеличением площади объекта на 730 м2. Планируемая ИТ-нагрузка на каждый машинный зал составит 595 кВт, а общая мощность проекта – 2 МВА.

В рамках договора командой Datadome были подготовлены разделы проектной документации инженерных систем ЦОДа, включающие: архитектурно-строительную подготовку помещения; защитную модульную конструкцию из сэндвич-панелей; фальшпол-системы Datafloor высотой 900 мм; систему бесперебойного и гарантированного электроснабжения; систему холодоснабжения и вентиляции; систему автоматического газового пожаротушения.

Срок реализации проекта составил два месяца.

Андрей Павлов, генеральный директор Datadome, сказал: «Наша команда успешно реализовала разработку проектной документации стадии "П" для дата-центра Imaqliq, которая позволит не только существенно увеличить его инженерную инфраструктуру, но и обеспечит надежное функционирование всех систем, чтобы эффективно конкурировать на рынке коммерческих услуг ЦОДа. Я доволен результатом проделанной нами работы и желаю Imaqliq успехов на пути дальнейшего развития».

Система бесперебойного питания ИТ-нагрузки спроектирована на базе ИБП единичной мощностью 300 кВА производства фирмы Kehua, при этом для критических нагрузок ЦОДа предусмотрены отдельные ИБП мощностью 125 кВА. В основе системы гарантированного электроснабжения заложены два ДГУ Wattstream контейнерного исполнения мощностью по 1500 кВА каждый, а для системы холодоснабжения специалисты Datadome предложили оборудование итальянского бренда Hiref, состоящем из четырех чилллеров внутренней установки с технологией фрикулинга (холодопроизводительность каждого чиллера ― 437 кВт) и прецизионных кондиционеров. Система автоматического газового пожаротушения спроектирована на базе ГОТВ хладон 227еа, а для системы пожарной сигнализации был выбран отечественный производитель «Болид».

В ходе реализации проекта команда Datadome также предусмотрела четыре энерговвода в дата-центре вместо двух классических, спроектировала хладоцентр на два этажа в целях эффективного использования имеющегося пространства объекта.