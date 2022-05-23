Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере

Модульный центр обработки данных (МЦОД) для хранения и обработки информации начал работу в Якутске. Данный центр создали по поручению главы Республики Саха (Якутия). МЦОД увеличит стабильность работы информационных систем республики и безопасность хранимых данных. Это значительный шаг в рамках стратегии цифровой трансформации республики.

Конкурс на поставку, опубликованный Государственным казенным учреждением республики Саха (Якутия) «Центр закупок республики Саха (Якутия), выиграл поставщик комплексных решений на Дальнем Востоке — системный интегратор «Акцент». Компания предоставляет полный спектр услуг в области построения инженерной и информационной инфраструктуры. Ключевое преимущество компании – комплексное ведение и сопровождение проектов любой сложности от проектирования до пуско-наладки. Проектированием, анализом и разработкой решений модульного ЦОДа для Крайнего Севера занимались ведущие специалисты под личным руководством генерального директора компании. Слаженная работа всех сотрудников компании, задействованных в проекте, позволила успешно сдать все работы даже раньше заявленного срока.

Александр Вознесенский, генеральный директор «Акцент», сказал: «Для нас поставка МЦОД GreenMDC для ГБУ РС(Я) «Республиканский центр информационных технологий» (г. Якутск) стала логичным завершением двухлетней работы по выбору оптимального решения для обеспечения отказоустойчивой инфраструктуры для работы государственных ИТ-сервисов. Было проработано множество вариантов, проанализированы десятки решений. В результате наши партнеры из GreenMDC предложили лучшее, а главное, гарантированно рабочее и экономичное решение. Все компоненты, от камер наружного наблюдения и внешнего освещения до систем прецизионного кондиционирования имеют сертификаты и испытаны для работы при -60 °С. Отдельно следует отметить скорость монтажа на площадке – сборка конструктива до закрытия «теплого контура» заняла всего 1 день, что очень актуально при уличной температуре в -30 °С. Также хотел бы обратить внимание на высокую компетентность и вовлеченность в процесс сотрудников ГБУ РС(Я) «РЦИТ» – замечательные люди, искренне переживающие за конечный результат. Все небольшие задачи, от помощи в поиске субподрядчика по общестроительным работам до организации возможности проезда крупногабаритного транспорта, решались в сжатые сроки и в любое время суток и всегда со 100-процентным результатом. Я надеюсь, что данный МЦОД станет образцом эффективного решения задач размещения ИТ-оборудования в самых суровых условиях и позволит другим российским заказчикам определиться с правильным выбором решения»

В феврале системный интегратор «Акцент» и российский производитель модульных дата-центров GreenMDC провели заводские испытания предсобранного на производстве модульного ЦОДа. Тестирование инженерной инфраструктуры МЦОД на производстве необходимо для того, чтобы снизить вероятность возникновения любых нештатных ситуаций, а также чтобы значительно сократить время сборки и запуска в эксплуатацию МЦОД на площадке заказчика. При тестировании инженерных систем МЦОДа также присутствовали представители администрации— министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) и директор ГБУ РС(Я) «РЦИТ», которые подтвердили надежное функционирование систем в соответствии с предъявленными к МЦОДу техническими требованиями.

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Запущенный в Республике Саха (Якутия) модульный ЦОД FixedSized MDC StandardOutdoor24Ext рассчитан на установку 20 серверных стоек размером 1200х600 мм с общей ИТ-нагрузкой до 150 кВт. Система холодоснабжения реализована на основе оборудования Stulz: восьми межрядных прецизионных кондиционеров холодопроизводительностью до 25 кВт каждый и двух промышленных шкафных холодопроизводительностью до 20 кВт каждый. Система бесперебойного электроснабжения выполнена на основе модульного ИБП Huawei. Время автономной работы инженерного и ИТ оборудования при потреблении полезной нагрузки 150 кВт — 10 минут. Инженерные системы МЦОД зарезервированы по схеме N+1. Основная особенность данного МЦОДа — широкий диапазон рабочих температур инженерной инфраструктуры от -60 до +45 °С, что крайне важно для регионов Крайнего Севера. Перемещаемое модульное сооружение оснащено камерами видеонаблюдения, вентиляцией, системами безопасности и контроля доступа.

Современные центры обработки данных — это централизованное комплексное решение по управлению информационными системами любого предприятия по организации систем хранения данных в ЦОДах. Основными элементами ЦОДа являются: система обработки, система хранения данных, активное сетевое оборудование, инженерные системы. Главное преимущество МЦОДа – это снижение инвестиций во владение объектом при сохранении требований к его высокой производительности и отказоустойчивости.