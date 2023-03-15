Модульные ЦОДы GreenMDC получили сертификаты пожарной и сейсмической безопасности

Модульные центры обработки данных, производимые компанией GreenMDC, прошли процедуру добровольной сертификации и получили сертификаты соответствия пожарной и сейсмической безопасности. Документы выданы по итогам испытаний в аккредитованных лабораториях «Пожэксперт» и «Альянс».

По результатам испытаний в лаборатории «Пожэксперт» GreenMDC получила сертификат добровольной системы сертификации «Безопасность и качество». Он подтверждает соответствие продукции компании «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 (в редакции 14 июля 2022 г.). Согласно этому документу, МЦОДы GreenMDC относятся к зданиям 2 степени огнестойкости и имеют класс конструктивной пожарной опасности С0. Это обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности МЦОДов компании, качество и надежность материалов, из которых они изготовлены.

Тестирование на сейсмическую безопасность модульных дата-центров GreenMDC прошло в лаборатории «Альянс». Испытания показали, что МЦОДы GreenMDC способны выдерживать землетрясения до 9 баллов (исполнение сейсмостойкости 9 балов по шкале MSK-64).

По итогам испытаний компании выдали сертификат «Единой экспертной системы», также являющейся добровольной. Документ подтверждает соответствие продуктов GreenMDC ГОСТ 30546. 1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости»; ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний»; ГОСТ 30546.3-98 «Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность».

Сертификаты на соответствие требованиям пожарной и сейсмической безопасности получили такие модели МЦОДов как FixedSized MDC CUBiC, FixedSized MDC CUBiC 3D, FixedSized MDC StandardOutdoor, FixedSized MDC StandardIndoor, ScalableMDC TelecomOutdoorNGm, ScalableMDC TelecomOutdoorNGm 3D, ScalableMDC TelecomOutdoorNG, Modular Data Room.

«Безопасность и отказоустойчивость МЦОДов GreenMDC – один из приоритетов нашей компании. Мы подтверждаем надежность и работоспособность наших решений, обращаясь к независимым экспертам и проходя добровольную сертификацию. Последнее время у нас выросло число заказчиков из удаленных, в том числе сейсмоопасных регионов России. Для них особенно важны сейсмические показатели изделий. Поэтому помимо уже ставших традиционными для нас испытаний на пожарную безопасность мы решили подтвердить сейсмическую устойчивость наших продуктов», – сказал Георгий Малышев, коммерческий директор компании GreenMDC.