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Sitronics Group обеспечит умными спортивными комплексами регионы России

ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics Group реализует в 2023 г. сразу три цифровых спортивных проекта в регионах России. В Людиново Калужской области, в Липецке и п. Знаменка в Орловской области компания организует строительство умных спортивных комплексов и их оснащение, в том числе системами интеллектуального видеонаблюдения с технологией видеоаналитики и возможностью автоматического сбора всей необходимой статистики по занимающимся в комплексе, системами умного освещения и контроля доступа на спортивный объект.

В состав модульного спортивного комплекса входит административно-бытовой корпус для посетителей и администрации, и спортивный зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, а также единоборствами и гимнастикой.

«Sitronics Group имеет большой опыт в оснащении университетов и учебных классов оборудованием, тренажерами, специально разработанным программным обеспечением. Спортивные объекты – это новое направление, однако наши компетенции и экспертиза в разрезе умного города довольно глубокие. Поэтому не вызывает сомнений, что эти проекты будут реализованы на самом высоком уровне», – сказал вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group Алексей Морозов.

Спортивные комплексы будут оборудованы умными системами управления. Например, автоматизированная система освещения способна управлять различными сценариями в зависимости от требований, установленных правилами определенных видов спорта. Данная система позволит заказчику экономить электроэнергию и осуществлять централизованное управление освещением всего объекта.

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Информационная система SmartSport обеспечит подробные инструкции по использованию инвентаря и спортивных площадок, информацию о состоянии спортивных объектов. Для спортсменов система сформирует QR-код для доступа на площадку и возможности грамотно выстроить тренировку в случае, если команда пришла без тренера: внутри системы предусмотрены не только правила безопасности, но и правила игры.

Умные спортивные площадки строятся в регионах России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с января 2023 г.

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