Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными

Проблемный дорогостоящий проект оснащения кабин общественного транспорта Москвы детекторами функционального состояния водителей «Антисон» оказался под угрозой срыва. Судебная экспертиза по иску шоферов к «Мосгортрансу» признала приборы несоответствующими нормам техрегулирования России. Если суд обяжет демонтировать устройства, то под ударом может оказаться не только ИТ-контракт «Мосгортранса» на 1,75 млрд руб., но и, в теории, аналогичный контракт «Метрополитена» на 338 млн руб., и 43-миллионный контракт еще одной организации, работу которой, как и первых двух, курирует столичный транспортный департамент.

«Антисон» не прошел экспертизу

Как выяснил CNews, назначенная судом технологическая экспертиза используемых в общественном транспорте Москвы устройств системы «Антисон» пришла к выводу, что они не соответствуют нормам и правилам технического регулирования России для такого рода техники.

Установленные в кабинах тысяч столичных автобусов и трамваев комплекты рассматриваемой системы мониторинга состояния водителя представляют собой видеокамеру с инфракрасной подсветкой и динамиком на приборной панели. С ее помощью нейросеть по заданным алгоритмам анализирует состояние водителя, а обнаружив тревожные признаки (засыпание, потерю внимания), подает человеку сигнал и сообщает об инциденте в центр мониторинга.

Упомянутая экспертиза была назначена в рамках разбирательства по коллективному иску со стороны водителей «Мосгортранса» к этой организации. Среди заявителей — Алексей Морозов, Александр Абраменко, Майя Булычева, Станислав Цигвинцев, Дарья Иванникова, Николай Ярмот, Виталий Коваленко, Иван Сажен. В принятом Замоскворецким районным судом Москвы к рассмотрению 2 октября 2020 г. заявлении водители требовали обязать своего работодателя устранить нарушения безопасных условий труда, демонтировать оборудование, провести внеплановую специальную оценку условий труда.

С тысяч московских автобусов могут демонтировать надоевшие водителям приборы системы «Антисон»

С точки зрения истцов, установленное без их согласия и «предварительного тестирования на предмет безопасности» оборудование оказывало негативное воздействие на их здоровье.

Экспертиза «Антисна» была назначена 11 февраля 2021 г. и поручена экспертам НИИ «Радио» (НИИР). Помимо вопроса о том, соответствует ли оборудование системы «Антисон» нормам и правилам техрегулирования России, экспертам также необходимо было определить, к какому типу устройств оно относится.

Как уже было отмечено выше, на первый вопрос эксперты ответили отрицательно. В ответ на второй вопрос они сообщили, что установленная техника относится к типу «видеорегистратор автомобильный» и является дополнительным оборудованием, «установленным путем внесения изменений в конструкцию транспортного средства».

CNews ожидает от курирующего работу «Мосгортранса» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы комментариев относительно выводов экспертизы. Редакция поинтересовалась, как этим организациям видится развитие проблемной ситуации — за чей счет будут демонтированы устройства, если суд примет экспертизу и удовлетворит иск, и будет ли затребован с поставщика «Антисна» возврат уже выплаченных средств по госконтракту (подробности о нем — ниже).

В связи с этими вопросами необходимо отметить, что в ТЗ на оснащение транспорта «Антисном» было прописано, что «в случае если заказчик отклонил использование материалов, изделий и оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену».

«В настоящее время говорить о каком-либо развитии ситуации преждевременно, — сообщили CNews представители “Мосгортранса”. — Данное дело находится на рассмотрении в суде уже более года и проходит соответствующие стадии. “Мосгортранс” не согласен с теми выводами, к которым пришли эксперты. Поэтому к судебному заседанию, которое назначено на 18 ноября 2021 г., будет подготовлена позиция и представлены дополнительные документы. При этом “Мосгортранс” исполнит решение суда, когда оно будет вынесено и вступит в законную силу». (Комментарии организации относительно эффективности «Антисна» см. ниже.)

Что именно не устраивает водителей

В 2019 г. на тематическом ресурсе Change.org начался сбор подписей под петицией Елены Дергуновой, адресованной Президенту России. В обращении к главе государства автор называет установку в транспорте «Мосгортранса» устройств «Антисна» «очередным испытанием на прочность».

«Аппаратура состоит из двух частей, одна из которых, камера, устанавливается аккурат напротив лица водителя и находится в рабочем режиме в течение всей его рабочей смены (с 6 утра и до 9/10 часов вечера), — говорится в петиции. — Эта камера излучает инфракрасное излучение. Глаз не видит это излучение, соответственно, не происходит никаких защитных действий со стороны организма от лучей, которые в течение всей смены бьют по глазам».

Дергунова утверждала, что многие водители стали замечать, что после двух-трех рабочих дней подряд у них начало садиться зрение, а глаза стали сохнуть и чесаться.

В марте 2020 г. издание «Коммерсант» сообщало, что жалобы на систему в январе 2020 г. стали появляться и в сетевых сообществах, где общаются работники «Мосгортранса». Водители рассказывали про неприятные ощущения, зуд, красноту глаз, лопающиеся сосуды и ухудшение зрения из-за постоянно включенной инфракрасной подсветки. Алевтина Кондратьева (уволилась из 17 автобусного парка 13 февраля 2020 г., до этого шесть с половиной лет водила троллейбус и автобус) рассказала изданию, что четыре дня водила автобус с работающим «Антисном» и все это время испытывала головокружение, тошноту, резь в глазах.

«В последний раз после окончания десятичасового рабочего дня у меня было ощущение, будто иголки в голове, даже давление поднялось,— рассказала она.— Я обратилась в больницу, там поставили диагноз "синдром сухого глаза", прописали капли. Руководство жалобы слушать не хотело, мне говорили "это у тебя самовнушение"». По словам Кондратьевой, примерно у половины коллег, с которыми она общалась, похожие симптомы.

По данным издания, в какой-то момент АНО «Бюро научных экспертиз» по заказу работников «Мосгортранса» провела независимую экспертизу прибора. Исследование показало, что интенсивность ИК-излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 Вт/кв. м против максимального 0,05 Вт/кв. м по Санпину 1996 г.).

В курсе конфликта в начале 2020 г. оказался депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, который обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и принять «оперативные меры». У двух водителей в результате действия прибора подтвержден ожог сетчатки глаза, сказано в письме депутата, отмечал «Коммерсант».

В конце апреля 2020 г. на сайте «Мосгортранса» появилось сообщение о том, что Роспотребнадзор подтвердил безопасность системы «Антисон» для водителей. По результатам проверки специалисты установили, что система полностью соответствует требованиям санитарного законодательства, — говорилось в нем. — К примеру, уровень интенсивности теплового облучения на рабочем месте водителя ниже допустимых значений на 70-90%».

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Что касается свежей судебной экспертизы, то после исследования прибора в одном из трамваев эксперт отметил в заключении, что «при определенных условиях лучи, зафиксированные цифровой фотокамерой даже при наличии мощной внешней засветки (яркий солнечный день), теоретически могут оказывать влияние на зрение водителей, особенно в случае наличия у конкретного водителя повышенной чувствительности к такого рода направленному освещению». «Однако для определения фактического влияния такого рода подсветки на зрение конкретного человека требуется проведение специального медицинского исследования, выходящего за рамки данной судебной экспертизы», — отмечается в документе.

Финансовая сторона вопроса

Как сообщал в марте 2020 г. «Коммерсант», первые устройства «Антисна» появились в кабинах московского общественного транспорта в 2018 г. Тогда в рамках пилотного проекта приборы установили на 36 автобусах по контракту на 9,2 млн руб. с официальным разработчиком «Антисна» — «Октоинформ рус».

В ЕГРЮЛ датой регистрации юрлица компании прописано 5 ноября 2009 г. Единственным учредителем и гендиректором микропредприятия заявлена Лиана Варданян. По данным «Контур.фокуса», компания имеет весьма посредственные финансовые показатели. По итогам 2019 г. ее выручка составила 31,3 млн руб. при чистом убытке в 18,5 млн руб., по итогам 2020 г. выручка увеличилась до 205,2 млн руб. при чистом убытке в 7 млн руб.

В ноябре 2019 г. «Мосгортранс» заключил трехлетний контракт на 1,75 млрд руб. с компанией «Ксор», которая обязалась закупить и установить систему «Антисон» на 8,4 тыс. автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Документы были подписаны по итогам тематического тендера без снижения стартовой цены аукционного лота — в силу того, что конкуренцию «Ксору» никто не составил.

В ЕГРЮЛ ООО «Ксор» было зарегистрировано 5 мая 2016 г. Изначально единственным соучредителем и гендиректором выступала Наталья Гиль. Менее трех месяцев назад, 19 августа 2021 г. владение организацией полностью перешло АО «Технологии современной мобильности» (Гиль кресло гендиректора официально сохранила). Оно было зарегистрировано 16 июня 2021 г. Гендиректором заявлен Сергей Андреев — один из соучредителей ООО «Коммуникации и связь» (юрлицо телеком-компании Commnet). Основным партнером Андреева в этом ООО выступает известный оператор «Эр-телеком ходинг».

За время своего существования «Ксор» успел получить еще два госконтракта, связанных с «Антисном». В октябре 2019 г. он подписал трехлетний контракт на мониторинг состояния машинистов с «Московским метрополитеном» суммой в 337,5 млн руб. В июле 2021 г. компания получила контракт на 2,5 года на мониторинг состояния водителей с «Администратором московского парковочного пространства» суммой в 42,5 млн руб. Обе эти организации, как и «Мосгортранс», курируются Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы.

Отразится ли вывод судебной экспертизы на исполнении двух этих контрактов, в департаменте на момент публикации данного материала сообщить CNews не смогли.

Комментарии «Ксора»

Представители «Ксора» сообщили CNews, что компания не согласна с доводами и выводами, указанными в заключении экспертов. «Проведенная экспертиза не ответила на вопрос суда: соответствуют ли устройства нормам и правилам технического регулирования РФ для такого рода устройств в части безопасности устройств для здоровья человека, а эксперты указали на обстоятельства, в отношении которых суд не ставил вопросы и которые не относятся к предмету иска», — уверены в организации.

Собеседники редакции заверяют, что устройства прошли все необходимые проверки и исследования, обязательное декларирование и добровольную сертификацию, а также был проведен ряд дополнительных исследований, подтверждающих безопасность устройств для здоровья человека, в том числе их светобиологическую безопасность. Схемы подключения и монтажа устройств согласовывались заводами-изготовителями транспортных средств, говорят они.

«В настоящий момент компанией готовится ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы, — добавляют в компании. — “Ксор” надлежащим образом исполняет заключенные государственные контракты в соответствии с действующим законодательством РФ и иными правовыми актами, условиями контрактов. В настоящее время продолжается судебное разбирательство, судом решение не вынесено, в связи с чем на данном этапе комментировать гипотетические последствия считаем нецелесообразным».

Дополнительные комментарии «Мосгортранса»

«Отношения с ООО “Ксор” выстраиваются исключительно в рамках действующего контракта, — сообщили в разговоре с CNews представители “Мосгортранса”. — Отметим, что система “Антисон” обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров. Она сканирует лица водителей и частоту моргания. Потом передает данные диспетчерам. Так незаметно для пассажиров система делает поездки безопаснее и надежнее. Сегодня система работает на 95% всех автобусов и электробусов города. Она прошла все необходимые проверки Роспотребнадзора. “Антисон” не раз доказывал свою эффективность: в прошлом году благодаря системе в городе почти на 30% сократилось число ДТП с наземным городским транспортом, а за все время работы системы удалось предотвратить больше 11 тыс. инцидентов».

Примечательная деталь

Отметим, что в начале 2021 г. трамвайный парк был выведен из-под управления «Мосгортранса» и передан «Московскому метрополитену». Судя по ТЗ тендера на установку «Антисна», речь идет более чем о 800 трамваев.

В то же время в карточке контракта «Мосгортранса» с «Ксором» в действующей версии соглашения от 1 июня 2021 г. предельная сумма контракта осталась неизменной.

На вопрос CNews, продолжает ли «Мосгортранс» оплачивать «Ксору» мониторинг водителей трамваев, представители госзаказчика на момент публикации материала ответить не смогли.