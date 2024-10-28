Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором «КасКАД»

Компания Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и «КасКАД», разработчик мультиплатформенных систем автоматизированного проектирования (САПР), подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Речь идет о поставках флагманского продукта вендора – российской САПР «Каскад» для компьютерного проектирования и черчения в версиях Standart 2D и Professional 3D. Мультиплатформенная система поддерживает такие операционные системы, как: Windows и Astra Linux, ALT Linux, «Ред ОС». «Каскад» также обладает возможностью быстрой миграции с AutoCAD: в среднем, 1 час для новых пользователей и полная совместимость с скриптами, командами и форматами файлов AutoCAD.

Возможности продукта: программа работает напрямую с DWG форматом и имеет возможность импортировать и экспортировать в следующие форматы САПР: DXF, DGN, ACIS SAT, STL; 3D-моделирование; программа оптимизирована для работы с большими массивами данных; функция черного ящика для крупных предприятий и совместной работы; возможность работы в закрытом контуре: все данные на внутреннем сервере компании без выхода в интернет; адаптация программы под нужды заказчика: добавление новых и изменение существующих команд.

«По разным оценкам, приведенным экспертами изданию «Коммерсат», совокупная выручка от реализации 12 поднаправлений САПР к 2030-му должна составить 7,2 млрд руб. – определенно, «спрос рождает предложение», рынок растет. «КасКАД» – молодой и перспективный разработчик в этой области, при этом объединивший в своей команде опытных специалистов: проектировщиков и программистов с серьезным опытом работы в области разработки программного обеспечения. Merlion будет поддерживать продвижение вендорского продукта в своем партнерском канале», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с Merlion – одним из ведущих дистрибьюторов на российском рынке. Мы рассчитываем на долгое и взаимовыгодное сотрудничество с компанией: планируем совместно развивать компетенции партнеров Merlion в сфере продаж и вариантах интеграций наших программных продуктов», – сказал Алексей Морозов, генеральный директор компании «КасКАД».