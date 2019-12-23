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Подтверждена совместимость системы «Активный гражданин» и «Ред ОС»

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«Лаборатории информационных технологий» и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы омниканальной системы коммуникаций граждан и государственных структур (производства «Лаборатории информационных технологий») с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

Омниканальная система коммуникаций граждан и государственных структур – цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный гражданин»), позволяющая каждому жителю принимать активное участие в развитии своего города/региона. Благодаря этой разработке в Белгородской, Курской и Свердловской области, городе Брянске и Приморском крае решения по развитию городской среды и принимаются на основе мнения жителей. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№4657), а так же в реестре лучших практик Проекта «Умный город» (smartcity).

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«"Ред софт" стремится обеспечить совместимость своих продуктов с разнопрофильными отечественными решениями. Рады, что список совместимости "Ред ОС" дополнила такая уникальная и социально значимая разработка, как омниканальная система коммуникаций граждан и государственных структур», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Благодарим коллег из "Ред софта" за предоставленную возможность протестировать нашу разработку в среде российской операционной системы "Ред ОС". Теперь мы готовы предложить полностью отечественный инструмент, прошедший проверку работоспособности на российской операционной системе, для реализации проекта "Умный город" на региональном уровне», – сказал Алексей Морозов, коммерческий директор Infolabs.

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