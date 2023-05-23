Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60%

Sitronics Group запустила производство модульных ЦОДов с долей отечественных компонентов более 60%. Модульные дата-центры от Sitronics Group имеют подходящие для транспортировки габариты и типовой дизайн, могут быть укомплектованы оборудованием российских вендоров, в том числе решениями Sitronics Group – платформой виртуализации и серверным оборудованием. Система косвенного адиабатического охлаждения собственной разработки инженеров компании позволяет минимизировать расходы владельца ИТ-инфраструктуры на электроэнергию. Кроме того, для отвода тепла может быть использована технология фрикулинга, то есть охлаждения оборудования при помощи естественного холодного наружного воздуха, или развернута классическая чиллерная система.

Модули ЦОДа изготавливаются из сборных металлических конструкций. Стандартные инженерные модули позволяют поэтапно вводить в эксплуатацию мощности ЦОДа и обеспечивают защиту инвестиций. Отсутствие сварных соединений позволяет значительно сократить время монтажа и обеспечить гарантированную коррозионную стойкость конструкций. Внутренние модули ЦОДа изготавливаются и тестируются на производстве компании в московском регионе, каждый проходит заводские испытания перед отгрузкой.

«Все элементы конструкций модульного дата-центра специально разработаны для удобной транспортировки. Также нами разработаны шесть стандартных вариантов корпуса здания, что позволяет строить ЦОД в любых климатических условиях. Что касается компонентной базы и оборудования, то сегодня мы можем на 60% использовать отечественное, российское. Кроме того, решение позволяет за счет резервирования систем и размещения ЗИП на площадке обеспечить высокий уровень сервиса вне зависимости от производителей компонентов. По сути, мы предлагаем готовые решения «под ключ» для периферийных вычислений, нефтегазовых компаний, промышленных предприятий и удаленных объектов», – сказал директор департамента центров обработки данных Sitronics Group Игорь Анисимов.

Инженеры Sitronics Group сегодня предлагают, как минимум, три варианта сборки модульных ЦОДов. Первый – от 4 до 16 стоек – позволяет оперативно запустить комплекс в работу. Второй вариант – использование модулей с форм-фактором стандартного контейнера. Стандартный машинный зал такого модуля состоит из трех контейнеров и вмещает от 30 до 32 стоек. ИТ-мощность модуля составляет 150–200 кВт. Наличие цокольного и антресольного модулей позволяют свободно разместить ИТ-оборудование и инженерные системы. Третье решение – крупные модульные центры обработки данных мощностью ИТ-систем до 1200 кВт. Размеры самонесущих блоков превышают габариты стандартного морского контейнера, однако также объединяются в кластеры. Дополнительный административный модуль содержит зоны хранения, распаковки, а также помещение дежурных служб.

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Компания обеспечивает расширенное сервисное сопровождение, строгие условия SLA для доступности сервиса, в том числе для региональных инсталляций, базовую трехлетнюю гарантию и дополнительное гарантийное обслуживание еще на два года. В итоге заказчик получает ЦОД «под ключ» минимум на пять лет и реагирование на критичные инциденты в течение нескольких часов. Мобильные ЦОДы Sitronics Group находятся в стадии прохождения сертификации Tier Ready по уровню Tier III.

«Модульные решения предполагают высокий уровень заводской готовности, их внедрение существенно экономит время развертывания на площадке. Если же для заказчика важно снизить капитальные затраты, мы предлагаем взаимодействие по сервисной модели, когда заказчик получает «ЦОД как услугу». Полагаем, что такая модель будет становиться все более привлекательной для российских заказчиков», - отметил Игорь Анисимов.