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ЕВРАЗ Evraz Steel Box Евраз Стил бокс



22.04.2025 Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу 2
04.07.2024 Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Box inc - box.com - box.net 363 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1328 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 472 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6409 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2168 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 336 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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