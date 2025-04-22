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ЕВРАЗ Evraz Steel Box Евраз Стил бокс
|22.04.2025
|Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу 2
|04.07.2024
|Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество 2
ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 472 1
|Россия - ЦФО - Орловская область 330 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область 558 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1936 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
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