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Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество

Российский разработчик ИТ-решений для государства и бизнеса Sitronics Group для реализации своих проектов будет использовать технологии, разработанные Evraz Steel Box. Система производителя позволяет проектировать сооружения за несколько часов, а материалы обеспечивают прочность и долговечность. Sitronics Group планирует применять эти разработки в своих проектах по созданию «умных» спортивных комплексов и модульных дата-центров.

ИТ-разработчик реализует данные проекты с 2023 г. Так, в числе уже введенных в эксплуатацию спортивных объектов «умные» комплексы в Липецкой и Калужской областях. В этом году также будут открыты подобные объекты в Нижегородской и Орловской областях. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Кроме внедрения технологий для цифрового управления спортивным инвентарем и инфраструктурой объекта, Sitronics Group отвечает за создание самого модульного сооружения. Именно эту часть проекта и планируется реализовывать совместно с Evraz Steel Box. Также типизированные конструкции, разработанные инженерами производителя стальных быстровозводимых конструкций, получили одобрение проектного бюро ИТ-разработчика для реализации проектов по созданию модульных ЦОДов от 2МВт. Собственное производство дата-центров Sitronics Group запустила в прошлом году и cтала первым из российских производителей, имеющим международный сертификат Uptime Institute (TIER-Ready) на серию модульных ЦОДов от 150 до 900 КВ ИТ-мощности.

«Это партнерство значительно снизит сроки строительства и позволит добиться унификации решений, что является важным атрибутом производства модульных дата-центров. В целом наши компании объединяет единый подход к созданию продуктов, а именно нацеленность на качество и результат, а также соблюдение интересов заказчиков как в части высокой технологичности проектов, так и в скорости реализации», – сказал директор департамента ЦОД Sitronics Group Игорь Анисимов.

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Evraz Steel Box входит в экосистему стального строительства Evraz Steel и является поставщиком полнокомплектных промышленных и коммерческих зданий площадью до 10 тыс. кв. м. В 2023 – 2024 гг. компания реализовала более 150 проектов.

«Совместная работа с Sitronics Group позволит нам активно заявить о себе в новом сегменте – строительстве современных дата-центров. Как всегда, использование наших решений для сооружения типизированных быстровозводимых зданий позволит клиенту существенно экономить время и ресурсы. Сотрудничество с Sitronics также оптимально отражает философию экосистемы Evraz Steel по поиску и созданию инновационных цифровых решений для строительной отрасли», – сказал генеральный директор Evraz Steel Box Леонид Лазуткин.

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