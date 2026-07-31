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ЕВРАЗ Evraz Steel Box Евраз Стил бокс Evraz Steel Building Евраз Стил Билдинг
- «ЕВРАЗ Стил Бокс» – российский разработчик и поставщик полнокомплектных быстровозводимых зданий на металлическом каркасе для МСП в промышленности, АПК, строительстве, добыче, транспорте, торговле и спорте. Развивает цифровую платформу BOX EXPRESS с полной визуализацией проекта и автоматическим формированием коммерческого предложения. В структуре – 45 филиалов, 30 заводов металлоконструкций (до 15 тыс. тонн в месяц) и 50 партнеров-поставщиков ограждающих конструкций и комплектующих.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 10
ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 1
|Лазуткин Леонид 1 1
|Анисимов Игорь 15 1
|Чайрев Петр 1 1
|Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1074 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2291 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165872 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.