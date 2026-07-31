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ЕВРАЗ Evraz Steel Box Евраз Стил бокс Evraz Steel Building Евраз Стил Билдинг

ЕВРАЗ - Evraz Steel Box - Евраз Стил бокс - Evraz Steel Building - Евраз Стил Билдинг
  • «ЕВРАЗ Стил Бокс» – российский разработчик и поставщик полнокомплектных быстровозводимых зданий на металлическом каркасе для МСП в промышленности, АПК, строительстве, добыче, транспорте, торговле и спорте. Развивает цифровую платформу BOX EXPRESS с полной визуализацией проекта и автоматическим формированием коммерческого предложения. В структуре – 45 филиалов, 30 заводов металлоконструкций (до 15 тыс. тонн в месяц) и 50 партнеров-поставщиков ограждающих конструкций и комплектующих. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.07.2026 МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков 1
20.03.2026 Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля 1
25.02.2026 «ЕВРАЗ Стил Бокс» перешел на low-code платформу BPMSoft 3
05.06.2025 Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint 1
22.04.2025 Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу 2
04.07.2024 Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество 2

Публикаций - 6, упоминаний - 10

ЕВРАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Box inc - box.com - box.net 374 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1460 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 544 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16181 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7679 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1350 1
Умные платформы 1986 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64994 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 1
Ситроникс - Sitronics ЦОД 8 1
Лазуткин Леонид 1 1
Анисимов Игорь 15 1
Чайрев Петр 1 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1074 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2291 1
Россия - РФ - Российская федерация 165872 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Философия - Philosophy 530 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6740 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6663 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 694 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2325 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461696, в очереди разбора - 728007.
Создано именных указателей - 198687.
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