Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу

Разработчик быстровозводимых зданий EVRAZ Steel Box (входит в группу ЕВРАЗ) в четыре раза увеличил число агентов по продажам своей продукции. Расширить агентскую сеть удалось благодаря переходу на цифровую платформу appsell, которая автоматизирует работу с партнерами. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Агенты стали охотнее сотрудничать с компанией, так как получили удобную цифровую среду и возможность быстро подключаться к агентской программе EVRAZ Steel Box, вне зависимости от своего статуса, будь то физическое лицо, ИП или самозанятый. Кроме того, площадка позволила исполнителям отслеживать, на каком этапе находятся сделки с клиентами, которых они привели, и просчитывать сроки выплаты вознаграждений.

С переходом на цифровую платформу снизилась и нагрузка на штатных специалистов EVRAZ Steel Box, которые ранее вручную подписывали каждый договор, выставляли счета и переводили гонорары агентам. «Благодаря автоматизации агентский канал стало легче масштабировать», — сказал представитель направления Петр Чайрев.

Увеличение агентской сети, в свою очередь, позволило подразделению сократить расходы на рекламу и привлекать больше потенциальных покупателей. По подсчетам Чайрева, клиенты, которые приходят по рекомендации, в три раза чаще заключают сделку с EVRAZ Steel Box, нежели те, кого приводит реклама.