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Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов

КБ «Кубань кредит» внедрил в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического распознавания паспортов. Использование технологии позволило в два раза ускорить процесс ввода паспортных данных плательщиков в кассе, а также повысить качество данных по сравнению с ручным вводом. Поставку программной библиотеки распознавания паспортов Smart ID Engine выполнили специалисты компании АО «Финсис». Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Основным каналом приема коммунальных платежей в КБ «Кубань кредит» по-прежнему остаются кассы. Вместе с тем, выполнение требования регулятора по идентификации плательщиков привносит дополнительные временные затраты при обслуживании. А ручной ввод кассиром реквизитов документов ведет зачастую к занесению ошибочных данных в централизованное хранилище.

Благодаря внедрению технологии распознавания паспортов Smart ID Engine необходимые для оплаты коммунальных платежей паспортные данные теперь не нужно вводить вручную. Сотруднику банка достаточно отсканировать документ, а система мгновенно извлечет нужную информацию и автоматически внесет ее в соответствующие поля карточки плательщика. Решение также поддерживает распознавание документов на изображениях, полученных с веб-камеры.

Ввод паспортных данных с помощью технологий Smart Engines безопасен для банка и его клиентов, так как распознавание выполняется автономно внутри информационного контура КБ «Кубань кредит». А изображения документов не передаются на обработку в сторонние сервисы.

«Одной из целей проекта было ускорение ввода кассирами данных плательщика и повышение качества вносимых данных. Сотрудниками кредитной организации было проведено исследование решений в этой области и по сумме критериев с большим отрывом победило решение от Smart Engines. Удобство интеграции позволило в кратчайшие сроки доработать программное обеспечение Банка, внести изменения в бизнес-процессы и приступить к эксплуатации», – сказал руководитель ДИТ КБ «Кубань кредит» Максим Гречихо.

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Опыт использования библиотеки распознавания документов в коммунальных кассах признан успешным, и сейчас ведется внедрение библиотеки в другие программные продукты банка. В ближайшее время технология распознавания документов будет использована для обслуживания всех частных клиентов в офисах КБ «Кубань кредит».

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Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта. Программные продукты компании обеспечивают безопасное автоматическое распознавание документов, банковских карт и баркодов. Их используют «Билайн», МТС, «Мегафон», группа «Тинькофф», «Альфа-банк», Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», «Кредит Европа банк», МКБ, «Почта банк», Райффайзенбанк, Росбанк, Ситибанк, ФПК РЖД, Kupibilet, «Балтбет», «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование» и др. Smart Engines является базовой организацией для кафедры когнитивных технологий в МФТИ.

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