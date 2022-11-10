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VK и «Абсолют банк» стали стратегическими партнерами в развитии технологий

VK и «Абсолют банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Сотрудничество предполагает несколько направлений работы с цифровыми платформами и сервисами. Среди них — внедрение облачных сервисов и решений для хранения и обработки больших массивов данных, аналитические сервисы на базе машинного обучения, HR Tech-инструменты для автоматизации процессов и роста вовлеченности сотрудников, а также развитие сервисов для корпоративных коммуникаций.

Первый этап партнерства — анализ бизнес-процессов с помощью цифровых двойников и инструментов платформы VK Process Mining. Технологии VK в том числе помогут провести скрининг работы разных направлений компании, чтобы определить, где есть зоны для улучшения и роста эффективности бизнеса.

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