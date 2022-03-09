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Компания VK Цифровые технологии примет участие конференции CNews “Business Process Management 2022”

VK Цифровые технологии, входящая в экосистему VK, — подразделение, в основе решений которого многолетний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

На мероприятии CNews “Business Process Management 2022” с докладом выступит Светлана Архипкина, директор по развитию бизнеса VK Цифровые технологии. Она расскажет об использовании цифровых двойников для анализа бизнес-процессов в компаниях, а также представит VK Process Mining.

VK Process Mining — инструмент, который позволяет управлять процессами и показателями бизнеса в режиме реального времени. Он анализирует, как в компании протекают бизнес-процессы, находит проблемные места, зоны для улучшения, выявляет риски и многое другое.

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