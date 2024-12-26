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Apache TomEE

Apache TomEE


26.12.2024 «Диасофт» поможет проводить мониторинг потоков установленных приложений 1
28.10.2024 Платформа Digital Q.TomEE от «Диасофт» поможет анализировать состояние серверов приложений 1
25.01.2024 75% компонент платформы «FXL 2.0» компании «ФлексСофт» переведены на отечественное ПО 1
05.12.2023 Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
30.11.2022 «Диасофт» поможет управлять серверами приложений с помощью платформы Digital Q.TomEE 1
28.02.2022 Softline и Bellsoft предложат решения для унификации Java-стека 1
03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Apache TomEE и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 3
Bellsoft - БеллСофт 52 3
Ростелеком 9701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Yandex - Яндекс 7340 2
8213 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Открытые технологии 701 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Код Безопасности 616 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Atlassian 118 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
Beorg - Биорг 112 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Т1 Иннотех 178 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Газпром нефть 618 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Beorg Smart Vision 34 1
Oracle TCK - Oracle Technology Compatibility Kit 15 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
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