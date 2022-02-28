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Softline и Bellsoft предложат решения для унификации Java-стека

Softline и Bellsoft подписали партнерское соглашение. Совместно партнеры будут предлагать решения для проектов унификации и оптимизации Java-стека. Это расширит линейку продуктов и услуг Softline для государственных и коммерческих компаний с критическими информационными инфраструктурами и обеспечит необходимые условия для проектов миграции на Java-платформу российского разработчика. Партнерское соглашение поможет крупнейшему поставщику решений для госсектора в России ускорить переход ответственного бизнеса на открытые технологии с российской техподдержкой.

Программные продукты Bellsoft включены в реестр российского ПО и при этом аккумулируют экспертизу мирового уровня по платформе Java. Они обеспечивают наиболее безопасный, надежный и экономичный подход к созданию приложений и унифицируют среду разработки Java в организации. Технологии Bellsoft применяются в системах, требующих высокого уровня безопасности, сложных ИТ-ландшафтах компаний государственного, финансового, топливно-энергетического секторов и других отраслей, системах документооборота, АСУ ТП, для создания и поддержки как монолитной, так и микросервисной архитектуры.

Благодаря партнерству с разработчиком системного ПО портфель решений Softline пополнился продуктами: прогрессивная среда исполнения Java Liberica JDK Pro – единое кроссплатформенное решение на базе OpenJDK для облачных, серверных и десктопных систем, а также Docker-контейнеров, верифицированное на соответствие стандарту Java SE; стандартизированный сервер приложений Liberсat основан на Apache Tomсat и Apache TomEE и в связке с Liberica JDK Pro предоставляет комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE.

Связующие технологии Bellsoft поддерживают ряд ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Партнерское соглашение позволит Softline предлагать заказчикам сквозные решения, которые обеспечивают перенос государственных информационных систем и других Java-приложений на отечественный программно-аппаратный стек в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями. А выход среды исполнения Java Liberica JDK Certified и сервера приложений Libercat Certified, сертифицированных ФСТЭК по 4УД, облегчит и ускорит аттестацию государственных информационных систем.

«Liberica JDK Pro – единственный Java дистрибутив, включенный в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и мы рады пополнить наш портфель этим эксклюзивным решением. Теперь наши заказчики смогут разрабатывать собственное ПО, пользуясь специализированными решениями из реестра. Java — популярная среда для разработки, поэтому мы считаем, что продукты Liberica JDK Pro и Liberсat непременно будут иметь спрос у наших заказчиков из банковского сектора, сферы телекоммуникаций, силовых структур, промышленности и других сфер, чувствительных к внешним санкциям и обязанных выполнять требования регуляторов по переходу на отечественное программное обеспечение», – отметил Денис Корсаков, руководитель направления отечественного системного ПО в компании Softline.

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«Мы рады, что к нашей партнерской программе присоединился один из безусловных лидеров ИТ-рынка. Это многообещающее сотрудничество открывает перспективы для расширения нашей экосистемы, а для заказчиков Softline – беспрецедентные возможности оптимизации корпоративного Java-стека и безопасного перевода критически важных систем на открытые технологии с поддержкой 24/7 на родном языке, – сказал Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. – Экспертизой наших инженеров пользуются крупнейшие разработчики ПО в мире и лидеры в разных отраслях экономики. Это подтверждает высокий профессионализм команды и возможности для развития внутри компании. Пользователи и разработчики Java-приложений могут быть уверены, что получат необходимый уровень качества и компетенций, который отвечает требованиям бизнеса и государства».

В рамках партнерства Bellsoft будет всесторонне содействовать развитию экспертизы коммерческих и технических специалистов Softline по продуктовой линейке и Java-технологиям в целом. Планы компаний включают проведение технических митапов с участием инженеров, обучающих и маркетинговых вебинаров, совместное ведение проектов с конечными заказчиками, включая оценку потребностей, проработку и формирование спецификаций, организацию тестирования, а также регулярный информационный обмен по технологическим трендам и развитию рынка.

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