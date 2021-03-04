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Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО

Интеграция Системное ПО ИТ в госсекторе

Bellsoft объявила, что сервер приложений Libercat включен в реестр российского ПО под номером 9208 согласно приказу Минцифры. Bellsoft целенаправленно расширяет стек профессиональных продуктов для разработки современных корпоративных решений на базе Java. Теперь в списке программ, созданных в России, есть не только Liberica JDK, прогрессивная среда исполнения Java, но и стандартизованный сервер Java-приложений. В связке они предоставляют комплексное сертифицированное решение для разработки и исполнения Java-приложений критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями цифрового суверенитета. Добавление Libercat в реестр способствует росту использования прогрессивного российского ПО и сохранению инвестиций предприятий в существующую ИТ-инфраструктуру.

Стандартизованный сервер приложений разработан Bellsoft с учетом потребностей российского рынка, где Java занимает центральное место в ИТ-ландшафте большинства банков, госорганизаций, промышленных предприятий. Libercat предлагает открытые технологии мирового уровня с российской техподдержкой, благодаря чему обеспечивает эволюционное развитие ИТ-ландшафта с широким спектром систем на Java. Он позволяет повысить отдачу от существующей Java-инфраструктуры, продолжать ее использовать и применять самые передовые методы и современную микросервисную архитектуру для решения новых задач и ускорения цикла разработки.

Libercat основан на открытых исходных кодах проектов Apache Tomcat и Apache TomEE, популярных серверов приложений с долей рынка более 60%, согласно 2020 Java Developer Productivity Survey. Он предназначен для работы с рядом технологий Java EE и поставляется совместно с Liberica JDK. Это открывает возможность для миграций с проприетарных продуктов Weblogic и Websphere в сопоставимых задачах. Подобные проекты уже идут. Это единственный сервер приложений сравнимого уровня в реестре российского ПО, утверждают в Bellsoft.

Обновления Libercat включают все исправления уязвимостей безопасности и оптимизацию производительности, что сокращает затраты на сопровождение безопасного окружения для промышленной эксплуатации Java-приложений. Libercat поддерживает работу с базами данных и SSL/TLS, ОС специального назначения Astra Linux SE, а также интеграцию с современными IDE, такими как Netbeans, IntelliJ IDEA. Техническая поддержка инженеров Bellsoft на родном языке снимает проблемы языкового барьера.

«Расширение реестра российского ПО за счет стандартизованных продуктов для разработки современных корпоративных решений на базе Java — важное событие для ИТ-рынка. Мы последовательно реализуем стратегию по предоставлению открытых технологий мирового уровня в сочетании с качественной экспертизой и техподдержкой в России, — отметил Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft. — Теперь у компаний, инвестировавших в Java-платформу, появилась возможность использовать технологический стек от операционных систем до прикладных приложений из реестра российского ПО. С помощью прогрессивных технологий Liberica JDK и Libercat ИТ-руководители, офицеры безопасности и архитекторы смогут повышать отдачу от существующей инфраструктуры приложений и ускорять цикл разработки инновационных решений в соответствии с требованиями цифрового суверенитета. Наша инженерная команда готова решать широкий спектр задач по поддержке сложных комплексов на Java-технологиях, чтобы наши клиенты получали результаты высочайшего качества и в оптимальные сроки».

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